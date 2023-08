Spaanse radio: Luis Rubiales stapt op na omstreden kus

De Spaanse bond heeft voor vrijdag een spoedoverleg gepland. Daarin kondigt Rubiales volgens Cadena SER zijn ontslag aan.

De actie van de Spaanse preses leidde tot veel ophef. Hij was zondag aanwezig bij de huldiging van de Spaanse speelsters na de overwinning op Engeland in de finale van het WK in Sydney. Hij omhelsde alle speelsters, maar Jennifer Hermoso gaf hij ook een kus op haar wang en haar mond. De Spaanse international liet na afloop weten niet blij te zijn met actie van Rubiales. Ze wil dat hij een straf krijgt. Rubiales heeft zijn excuses aangeboden, waarin hij stelde dat hij „waarschijnlijk een fout heeft gemaakt.”

De disciplinaire commissie van wereldvoetbalbond FIFA meldde donderdag dat het een onderzoek is gestart na de handelingen van Rubiales.

