Eredivisie-nieuws: Heracles Almelo heeft assistent Pep Guardiola binnen

De afgestudeerde econoom werkte eerder in de lagere regionen van het Spaanse voetbal en in de jeugdacademie van Manchester City. Vier jaar geleden maakte Heracles met Wormuth, die in Duitsland werkzaam was als trainersopleider, ook een onorthodoxe keuze. Die heeft goed uitgepakt, want na een zevende, achtste en negende plek in de voorgaande drie seizoenen, staat Heracles nu twaalfde met nog uitzicht op play-offvoetbal.„We zijn blij dat we Carlos kunnen presenteren als nieuwe hoofdtrainer”, zegt technisch directeur Tim Gilissen. „Met Carlos halen we een trainer binnen die staat voor aanvallend en verzorgd voetbal vanuit een duidelijke organisatie.”

„In de vele gesprekken hebben we Carlos leren kennen als een bevlogen en ambitieuze trainer”, vervolgt Gilissen. „We hebben zijn ideeën over speelwijze, teamontwikkeling, intensiteit en het ontwikkelen van individuele spelers getoetst aan onze visie en dit sluit goed op elkaar aan. Uiteindelijk denken wij met Carlos een hoofdtrainer te hebben die goed bij onze club past en dezelfde ambities nastreeft: aantrekkelijk voetbal spelen, spelers ontwikkelen en strijden voor de plekken zes tot tien in de Eredivisie.”

Henk Veerman is weer fit. Ⓒ ProShots

Veerman terug bij FC Utrecht

Henk Veerman is eerder dan gepland weer inzetbaar bij FC Utrecht. De spits, die in januari werd overgenomen van SC Heerenveen, viel al in zijn vijfde wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever uit met een zware enkelblessure. Aanvankelijk was de verwachting dat Veerman de reguliere competitie aan zich voorbij moest laten gaan, maar nadat hij de hele week heeft meegetraind, is hij zaterdag weer inzetbaar in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. FC Utrecht-trainer Rick Kruys kan in Zwolle niet beschikken over routinier Mark van der Maarel en Tommy St. Jago en Bart Ramselaar, die recent een kruisbandblessure hebben opgelopen en voor een langdurige revalidatie staan.

Andries Noppert is bezig aan een goed seizoen. Ⓒ ProShots

Heerenveen doet Noppert voorstel

Andries Noppert is in beeld om de nieuwe doelman van SC Heerenveen te worden. De 2,03 meter lange doelman uit het naburige Joure is dit seizoen een revelatie bij Go Ahead Eagles, waar hij samenwerkt met Kees van Wonderen, die met ingang van het nieuwe seizoen trainer van SC Heerenveen is. Het contract van Noppert bij Go Ahead loopt deze zomer af en SC Heerenveen is op zoek naar versterking voor de positie onder de lat, nadat de club besloten heeft niet verder te gaan met Erwin Mulder. Het contract van Xavier Mous loopt wel door. ,,Noppert is een van de kandidaten voor de keeperspositie”, bevestigt technisch directeur Ferry de Haan van SC Heerenveen. ,,We hebben hem een voorstel gedaan en de bal ligt nu bij hem.”

