Heracles kiest voor assistent Guardiola

Vicens zal als de laatste plooien zijn gladgestreken voor twee seizoenen tekenen met een optie voor een derde jaar. Bronnen rond Heracles bevestigen de berichtgeving van Voetbal International over de aanstaande komst van Vicens.

De afgestudeerde econoom werkte eerder in de lagere regionen van het Spaanse voetbal en in de jeugdacademie van Manchester City. Vier jaar geleden maakte Heracles met Wormuth, die in Duitsland werkzaam was als trainersopleider, ook een onorthodoxe keuze. Die heeft goed uitgepakt, want na een zevende, achtste en negende plek in de voorgaande drie seizoenen, staat Heracles nu twaalfde met nog uitzicht op play-offvoetbal.

