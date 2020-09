Sven Botman is een sensatie in Lille

Sven Botman Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Sven Botman arriveerde afgelopen week op een roze wolk in de Zeister bossen. Voor de 20-jarige verdediger uit Badhoevedorp lonkt vanavond een basisplaats bij Jong Oranje, de ongeslagen koploper uit Groep 7 die in Almere aantreedt tegen de leeftijdsgenoten uit Noorwegen. Na een al even spectaculaire miljoenentransfer van Ajax naar Lille OSC veroverde Botman in recordtijd een basisplaats bij de Franse topclub. „Lille had een beter plan dan Ajax.”