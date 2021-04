Engelse arbiter Taylor fluit AS Roma - Ajax

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Engelse arbiter Taylor leidt duel AS Roma - Ajax

19:00 uur De return tussen AS Roma en Ajax donderdag in de kwartfinales van de Europa League staat onder leiding van een Engelse scheidsrechter. Anthony Taylor, in eigen land actief in de Premier League, fungeert als arbiter. Hij krijgt in Rome assistentie van vijf landgenoten.

Taylor was al eens eerder scheidsrechter tijdens een Europese wedstrijd van Ajax. Hij fungeerde als arbiter bij het gewonnen uitduel van de Amsterdammers in het seizoen 2016-2017 tegen PAOK Saloniki (1-2). Davy Klaassen scoorde twee keer in die wedstrijd.

AS Roma - Ajax begint donderdagavond om 21.00 uur in Stadio Olimpico. De ploeg van coach Erik ten Hag moet een thuisnederlaag van 1-2 goedmaken om door te gaan naar de halve finales van de Europa League. Daarin is dan Granada of Manchester United de tegenstander.

Algemeen: Zweden beschuldigt Rusland van cyberaanvallen op sporters

18.58 uur: Zweedse autoriteiten beschuldigen Russische hackers van cyberaanvallen op de Zweedse sportfederatie. Daarmee zou zijn geprobeerd Zweedse topsporters in diskrediet te brengen. De vermeende inbreuken vonden plaats tussen december 2017 en mei 2018. In februari 2018 vonden onder meer de Winterspelen in Zuid-Korea plaats.

Hackers uit Rusland worden ervan verdacht dat ze persoonlijke gegevens van Zweedse atleten, waaronder hun medische dossiers, hebben bemachtigd. Dat stelt de Zweedse inlichtingen- en nationale veiligheidsdienst Säpo, die vermoedt dat de hackers waren verbonden met het 85e centrum van de Russische militaire inlichtingendienst GRU, ook wel bekend als APT28 of Fancy Bear.

„Het hacken van gegevens is een voorbeeld van het gebruik van sport om het imago van het eigen land te versterken en andere landen in diskrediet te brengen”, betoogde Daniel Stenling, hoofd contraspionage van Säpo. Volgens openbaar aanklager Mats Ljungqvist was de aanval op de Zweedse data een onderdeel van een Russische campagne tegen nationale en internationale antidopingorganisaties. Door juridische obstakels kan het Zweedse Openbaar Ministerie niet tot vervolging overgaan. Het onderzoek naar de Russische hackers is inmiddels gestaakt.

Voetbal: Feyenoord heeft plan rond voor verdeling 6500 toegangskaarten

18.56 uur: Feyenoord heeft een plan gemaakt voor de verdeling van de 6500 beschikbare toegangsplaatsen voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse op zondag 25 april. Seizoenkaarthouders die eerder dit seizoen een kaartje hadden geclaimd voor het duel met Sparta, dat op 18 oktober uiteindelijk zonder publiek moest worden gespeeld, krijgen voorrang. De overige seizoenkaarthouders kunnen de resterende toegangsplaatsen zaterdagochtend vanaf 09.00 uur online proberen te bemachtigen.

Het gaat om ongeveer 3700 supporters die zich aan het begin van het seizoen al hadden aangemeld voor de thuiswedstrijd tegen Sparta. Zij konden toen echter niet naar De Kuip toe, omdat het kabinet eind september besloot om de coronamaatregelen te verzwaren en geen publiek meer toe te laten in de stadions. Bij de eerste twee thuiswedstrijden dit seizoen van Feyenoord, in september tegen FC Twente en ADO Den Haag, zaten wel steeds 13.000 fans in De Kuip.

Alle bezoekers voor het duel met Vitesse moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Deze sneltest moet binnen 40 uur voor de aftrap worden afgenomen. De wedstrijd begint om 16.45 uur. De supporters met een negatieve testuitslag moeten die aan de poort van De Kuip laten zien via de CoronaCheck-app.

Bij alle wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in de laatste speelronde van deze maand mag een beperkt aantal toeschouwers naar binnen. Heel wat clubs worstelen met de manier waarop ze de beschikbare plaatsen moeten verdelen.

Ook binnen de stadions moeten alle bezoekers onderling 1,5 meter afstand houden. Tevens geldt de mondkapjesplicht. Wie gaat zitten, mag het mondkapje wel afzetten.

Voetbal: Atalanta-coach Gasperini riskeert schorsing na dopingrel

18.56 uur: Coach Gian Piero Gasperini van Atalanta Bergamo mist mogelijk de laatste drie competitiewedstrijden in de Serie A en de Italiaanse bekerfinale tegen Juventus op 19 mei. Hij moet zich op 10 mei verantwoorden voor een tribunaal van het Italiaanse antidopingbureau NADO. Gasperini (63) wordt ervan verdacht een onaangekondigde dopingcontrole van één van zijn spelers in februari met veel misbaar te hebben afgebroken.

„Hij beledigde één van de controleurs, ging tekeer tegen het hele antidopingsysteem, verstoorde een dopingtest en stuurde de betreffende speler vroegtijdig terug naar het trainingsveld”, aldus de aanklager. Indien Gasperini schuldig wordt bevonden, mag hij twintig dagen zijn vak niet uitoefenen. In die periode is contact met zijn spelers en stafleden verboden.

Na bemiddeling van de teamarts onderging de betreffende speler na de training alsnog een dopingcontrole, die een negatief resultaat had.

Voetbal: Ook Italië akkoord met toeschouwers bij EK voetbal

18.54 uur: Ook in Italië mogen de komende zomer bij de wedstrijden die voor de Europese titelstrijd voetbal in Rome worden gespeeld toeschouwers aanwezig zijn. Vooralsnog gaat het volgens de autoriteiten om ten minste 25 procent van de capaciteit van het stadion.

„Het is geweldig dat de regering met deze mededeling komt”, zei Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond. „We nemen meteen contract op met de UEFA om dit heuglijke nieuws door te geven.” Volgens La Gazzetta dello Sport verwacht de overheid bovendien de Italiaanse internationals ruim voor het toernooi te kunnen vaccineren.

Verreweg de meeste landen die zijn betrokken bij het evenement hebben nu toestemming gegeven voor de aanwezigheid van publiek, hoewel tot nu toe vrijwel alle stadions in Europa leeg blijven vanwege de coronapandemie. Ook in Amsterdam mag tijdens het EK 25 procent van de capaciteit worden gebruikt. De overkoepelende UEFA sprak eerder al waarderingen uit voor de inzet en medewerking van al die landen.

De situatie rond het virus kan de zaken de komende tijd nog doen veranderen, zowel in positieve als in negatieve zin. Negen speelsteden hebben nu aangegeven publiek te willen ontvangen. Op die lijst ontbreken nog Bilbao, München en Dublin, daar wordt nog getwijfeld.

In Rome staat onder andere het openingsduel van het Europees kampioenschap op 11 juni op de agenda, tussen Italië en Turkije. Daarnaast vinden er nog drie wedstrijden plaats in het olympisch stadion van de hoofdstad.

Voetbal: AC Milan 1 duel zonder Ibrahimovic

18.07 uur: AC Milan moet het zondag in het thuisduel met Genoa zonder vedette Zlatan Ibrahimovic stellen. De Zweedse aanvaller is door de tuchtcommissie van de Italiaanse liga voor één wedstrijd geschorst na zijn uitsluiting afgelopen zaterdag op het veld van Parma (1-3).

Ibrahimovic kreeg na een uur rood van de scheidsrechter omdat hij de man zou hebben bekritiseerd. Dat ontkende de 39-jarige spits achteraf. Hij moet van de Italiaanse liga ook een boete van 5000 euro betalen. De tuchtcommissie maakte niet bekend wat de oud-Ajacied precies had geroepen tegen de arbiter.

AC Milan bezet in de Serie A de tweede plaats, op 11 punten van stadgenoot Internazionale. Titelverdediger Juventus is derde, op 1 punt van AC Milan. Er staan nog acht speelronden op het programma.

Wielrennen: Greipel wil geen nieuw contract meer

18.05 uur: André Greipel, de Duitse sprinter van Israel Start-Up Nation, zal aan het einde van zijn huidige contract, dat in 2022 afloopt, zijn wielercarrière beëindigen. „Ik wil niet meer op de fiets zitten zodra mijn leeftijd met een ’4’ begint”, zei de 38-jarige coureur in een tv-documentaire. „Ik wil dat nu al graag communiceren, zodat men mij geen nieuw contract zal aanbieden. Indien dat toch zou gebeuren, zal ik het niet aannemen.”

Greipel is dit jaar aan zijn tweede seizoen in Israëlische loondienst bezig. Zijn grootste successen kende hij in dienst van de Belgische Lotto-ploeg, waarvoor hij uitkwam tussen 2011 en 2018. Op zijn erelijst staan onder meer elf etappezeges in de Tour, zeven in de Giro en vier in de Vuelta. In totaal boekte hij 156 profzeges. Zijn laatste overwinning behaalde Greipel in januari 2019 in een rittenkoers in Gabon.

Voetbal: Voetbalsters oefenen met ongewijzigd elftal tegen Australië

17.36 uur: De Nederlandse voetbalsters beginnen met dezelfde elf speelsters aan de oefeninterland tegen Australië als vier dagen eerder tegen Spanje. Bondscoach Sarina Wiegman stuurt in het Goffert-stadion in Nijmegen een ongewijzigde ploeg het veld in. Oranje verloor vrijdag in Marbella met 1-0 van Spanje.

De regerend kampioen van Europa had het toen vooral aan keepster Sari van Veenendaal te danken dat het geen zwaardere nederlaag incasseerde. De ’Leeuwinnen’ hadden weinig in te brengen tegen het dominante Spanje. Wiegman rekent erop dat haar ploeg in het stadion van NEC tegen Australië (aftrap 18.30 uur) meer aan voetballen toekomt.

Opstelling: Van Veenendaal; Janssen, Van der Gragt, Nouwen en Van Dongen; Groenen, Van de Donk en Spitse; Roord, Miedema en Martens.

Zwemmen: Grote Nederlandse ploeg naar EK zwemmen in Boedapest

16.49 uur: Zwembond KNZB gaat met een afvaardiging van 39 atleten naar de EK zwemmen in Boedapest. Voor de wedstrijdzwemmers in het zwembad is het de laatste mogelijkheid zich nog voor de Olympische Spelen van Tokio te kwalificeren.

De Nederlandse zwemploeg is van 10 tot en met 23 mei actief in het wedstrijdzwemmen (in het zwembad en in open water), schoonspringen en synchroonzwemmen. Veertien zwemsters en dertien zwemmers met onder anderen Kira Toussaint en Arno Kamminga gaan van start in het wedstrijdbad. Ferry Weertman en Sharon van Rouwendaal verdedigen hun titels van de EK 2018 bij het openwaterzwemmen.

Bondscoach Edwin Jongejans heeft zeven schoonspringers geselecteerd voor de EK. Naast de reeds voor Tokio gekwalificeerde Inge Jansen en Celine van Duijn komen vijf talenten in actie. Voor synchroonzwemmers Noortje en Bregje de Brouwer zijn de EK een belangrijkste testcase na het uitstellen van het olympisch kwalificatietoernooi.

De EK zwemmen zouden aanvankelijk van 11 tot en met 24 mei 2020 in Boedapest worden gehouden. Het toernooi werd vanwege het coronavirus uitgesteld en verplaatst.

De Nederlandse equipe gaat naar Boedapest met drie doelstellingen, zegt technisch directeur André Cats. „De EK zijn de allerlaatste mogelijkheid voor zwemmers om zich voor Tokio te plaatsen op individuele afstanden waarvoor we nog geen twee sporters hebben voorgedragen bij NOC*NSF. Voor de al gekwalificeerde sporters zijn de EK een belangrijk onderdeel in hun voorbereiding richting de Spelen. Voor een groep jonge sporters zijn de EK een ideaal podium om voor het eerst op internationaal seniorenniveau te acteren en de nodige ervaring op te doen.”

Voetbal: Reus en Hummels inzetbaar bij Dortmund tegen Manchester City

14.50 uur: Aanvoerder Marco Reus en verdediger Mats Hummels zijn fit verklaard bij Borussia Dortmund voor de tweede ontmoeting met Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De twee routiniers werden zaterdag nog voortijdig met lichte klachten naar de kant gehaald in de competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart, maar volgens de medische staf van de Duitse club zijn beide spelers beschikbaar.

Manchester City won in Engeland de eerste confrontatie met Dortmund met 2-1. Reus maakte tegen de Engelse koploper van de Premier League de Duitse treffer, die belangrijk kan zijn in de return. Dortmund heeft woensdag in eigen huis aan een zege van 1-0 al voldoende om de halve finales te bereiken.

Of Reus en Hummels ook daadwerkelijk spelen, maakt trainer Edin Terzic woensdag op de wedstrijddag bekend. Voor Jadon Sancho komt de wedstrijd nog te vroeg. De talentvolle Engelse aanvaller van Dortmund is weliswaar hersteld van een spierblessure en traint ook alweer, maar hij is niet opgenomen in de wedstrijdselectie tegen City.

„Het geloof is groot, maar geloof alleen is niet genoeg. We zullen er ook keihard voor moeten werken”, zei coach Terzic in aanloop naar het duel. „Het wordt een hele zware opgave. We zullen moeten laten zien dat we opgewassen zijn tegen misschien wel de beste ploeg van de wereld.”

Tennis: Griekspoor verliest eerste partij met Sluiter als coach

13.55 uur: Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij met de nieuwe coach Raemon Sluiter aan zijn zijde verloren. De 24-jarige tennisser verloor in de eerste ronde van het challengertoernooi in Belgrado in twee sets van de Boliviaan Hugo Dellien: 7-6 (7) 6-4.

Griekspoor is de nummer 143 van de wereld. Hij hoopt onder coach Sluiter de sprong naar de top 100 te kunnen maken. Voormalig tennisser Sluiter coachte eerder Kiki Bertens, die met de Rotterdammer aan haar zijde acht WTA-titels wist te veroveren.

Tegen Dellien, de nummer 122 op de wereldranglijst, ging de eerste set nipt verloren in de tiebreak (9-7). In de tweede set pakte de Boliviaan een break meer en serveerde op 5-4 de partij uit.

Voetbal: Makkelie fluit kwartfinale Europa League

12.34 uur: Danny Makkelie is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Villarreal en Dinamo Zagreb, dat meldt de KNVB. Makkelie wordt tijdens de kwartfinale bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout is de vierde official. Kevin Blom is aangewezen als VAR. Hij wordt geassisteerd door Jochem Kamphuis.

De eerste ontmoeting tussen Villarreal en Dinamo Zagreb eindigde vorige week donderdag in Kroatië in een 1-0 overwinning voor de Spanjaarden. Gerard Moreno maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Wielrennen: SD Worx met Hongaarse Blanka Vas ook in veldrijden

12.16 uur: De wielerploeg Team SD Worx heeft wielrenster Kata Blanka Vas aangetrokken. De 19-jarige Hongaarse sluit per 1 juni voor twee jaar aan bij de ploeg van onder anderen Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak. Blanka Vas is actief in het veldrijden, het mountainbiken en op de weg.

Blanka Vas eindigde afgelopen winter als vijfde in het klassement van de wereldbeker in het veldrijden en werd op de afgelopen twee WK’s tweede en derde in de categorie onder 23. Op het WK mountainbike in 2020 werd ze tweede bij de beloften.

„Wij willen met het team het hele jaar zichtbaar zijn”, zegt sportief manager Danny Stam. „Met Blanka Vas kunnen we ons in de winter in het veldrijden profileren en ze heeft ook al goede resultaten op de weg laten zien. Daarnaast wordt ze ook gezien als een van de grootste talenten in het mountainbike. Zo kan ze zich dit jaar nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.”

„Het team geeft me de vrijheid om de drie disciplines te combineren”, zegt de Hongaarse. „Ik weet nog niet welke mij het beste ligt en hoop dat de komende jaren te ontdekken. In dat opzicht is Mathieu van der Poel een voorbeeld voor me. Het voelt als een grote eer dat kampioenen als Anna van der Breggen en Chantal Blaak binnenkort mijn teamgenoten worden.

Voetbal: Geblesseerde Ramos nu ook geveld door corona

11.40 uur: De Spaanse verdediger Sergio Ramos van Real Madrid is positief getest op het coronavirus. Dat meldt de club op zijn website. De 35-jarige Ramos zal in isolatie gaan.

Ramos ontbrak overigens al op de spelerslijst voor de return woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool. De aanvoerder is nog altijd niet hersteld van een kuitblessure.

De ploeg van coach Zinedine Zidane won thuis in Madrid met 3-1.

Tennis: Medvedev mist Monte Carlo door corona

11.29 uur: Tennisser Daniil Medvedev neemt niet deel aan het graveltoernooi van Monte Carlo. De Russische nummer 2 van de wereldranglijst is positief getest op het coronavirus, meldt de tennisorganisatie ATP.

„Het is een grote teleurstelling om niet te kunnen spelen in Monte Carlo”, laat Medvedev weten. „Mijn focus ligt nu helemaal op herstel en ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk terug te keren op de tour, als de veiligheid dat toelaat.”

De Rus is in isolatie gegaan en zal worden gemonitord door het medisch team van de Masters in Monte Carlo.

Golf: Europese Tour na ruim 20 jaar terug in België

11.08 uur: De Europese Tour keert volgend jaar na ruim twintig jaar terug op Belgische bodem met een golftoernooi in Schilde, vlakbij Antwerpen. In de prijzenpot van het eerste Soudal Open zit 1 miljoen euro, meldde organisator Golazo. Het toernooi zal in mei of juni 2022 worden gehouden op de Rinkven International Golf Club.

De laatste keer dat een toernooi in België deel uitmaakte van het hoogste profniveau in het golf was in 2000 met het Belgisch Open in Knokke-Heist. De Engelsman Lee Westwood was de winnaar op de Royal Zoute Golf Club.

Emmanuel Rombouts, voorzitter van de Koninklijke Belgische Golf Federatie, ziet met genoegen de Europese Tour terugkeren. „Onze huidige topgolfers krijgen eindelijk een thuismatch, maar ook onze talenten en toekomstige toppers varen er wel bij. De hele Belgische golfwereld zal hier beter van worden en zich nog verder kunnen ontwikkelen.”

België heeft met Thomas Pieters (78e) en Thomas Detry (82e) twee spelers in de top 100 van de wereldranglijst staan.

Judo: Tsjakadoea en Catharina missen EK door corona

9.33 uur: De judoploeg voor de komende EK in Lissabon is verder uitgedund. Na Frank de Wit zullen ook Tornike Tsjakadoea en Simeon Catharina niet afreizen naar Portugal omdat ze niet voldoende hersteld zijn van een besmetting met het coronavirus.

Tsjakadoea, die uitkomt in de klasse tot 60 kilogram, is vermoedelijk besmet geraakt tijdens de Grand Slam van Tbilisi in Georgië eind maart. Voor hem heeft zijn afmelding geen al te grote gevolgen; hij is al geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Catharina deed niet mee aan de wedstrijd in Tbilisi, maar hij was met een deel van de mannenploeg wel op trainingskamp in Georgië. De judoka, die uitkomt in de klasse tot 100 kilogram, is volgens de judobond JBN daar besmet geraakt. Catharina heeft te lang niet kunnen trainen om op tijd fit te raken voor de Europese titelstrijd.

De Nederlandse ploeg reist nu met dertien judoka’s af naar Lissabon, waar vrijdag de EK beginnen. Onder hen ook Kim Polling, Sanne van Dijke, Marhinde Verkerk, Guusje Steenhuis, Henk Grol en Roy Meyer. Voor hen is dit toernooi het laatste meetmoment voordat de selectiecommissie later deze maand beslist wie naar de Olympische Spelen gaan.

Basketbal: Curry nieuwe clubtopscorer aller tijden Golden State Warriors

8.00 uur: Basketballer Stephen Curry mag zich de nieuwe clubtopscorer aller tijden noemen van Golden State Warriors. Met zijn 53 punten in het NBA-duel met Denver Nuggets passeerde Curry zijn beroemde voorganger Wilt Chamberlain, die in zijn carrière bij de Warriors van 1959 tot en met 1965 in totaal 17.783 punten maakte.

Curry had bij aanvang van de wedstrijd tegen de Nuggets nog 19 punten nodig om Chamberlain het record afhandig te maken. Hij begon op 17.765 punten en had in het eerste kwart het benodigde aantal al binnen. De 33-jarige Curry hielp met zijn 53 punten de Warriors ook nog eens aan de zege met 116-107.

„Het is gewoon een ongelooflijke prestatie”, loofde coach Steve Kerr zijn trefzekere guard. „Wilt Chamberlain passeren in een statistiek is heel bijzonder, omdat zijn naam overal in de NBA-recordboeken staat.”

Atletiek: Koreman meldt zich af voor Mission Marathon in Twente

7.29 uur: Björn Koreman heeft zich afgemeld voor de NN Mission Marathon komende zondag op vliegveld Twente bij Enschede. De Brabantse atleet verwacht dat hij niet in staat is zijn beoogde tijd van 2 uur en 10 minuten te lopen. De race over 42,195 kilometer over een afgesloten parcours op de luchthaven is speciaal bedoeld voor atleten die zich nog willen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

De 30-jarige Koreman won in december de marathon van Wenen in 2.11.07 en liep daarmee al onder de limiet voor de Olympische Spelen, die op 2.11.30 is gesteld. Hij wilde zich in de Mission Marathon verbeteren om zijn kans op een uitverkiezing naar de Spelen te vergroten. Koreman behoort tot de vijf Nederlandse marathonlopers die al aan de limiet hebben voldaan, terwijl er maar drie naar Japan mogen.

De voorbereiding van Koreman werd verstoord door twee gebroken ribben. Die liep hij vorige maand op bij een dappere poging om een winkeldief in de kraag te vatten. Ondanks de pijn liep hij nog een halve marathon in Dresden in 1.03.08, maar daarna ging hij op advies van een sportarts aangepast trainen. De race in Twente komt te vroeg om voluit te gaan, meldt Koreman op Instagram. „Ondanks dat ik weer aan het trainen ben, verwacht ik nog niet in staat te zijn om 2.10 te lopen. Daarom zal ik er alles aan doen om in mei nog een ultieme poging te gaan doen.”