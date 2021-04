Sport kort: Björn Koreman laat Mission Marathon schieten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Curry nieuwe clubtopscorer aller tijden Golden State Warriors

8.00 uur: Basketballer Stephen Curry mag zich de nieuwe clubtopscorer aller tijden noemen van Golden State Warriors. Met zijn 53 punten in het NBA-duel met Denver Nuggets passeerde Curry zijn beroemde voorganger Wilt Chamberlain, die in zijn carrière bij de Warriors van 1959 tot en met 1965 in totaal 17.783 punten maakte.

Curry had bij aanvang van de wedstrijd tegen de Nuggets nog 19 punten nodig om Chamberlain het record afhandig te maken. Hij begon op 17.765 punten en had in het eerste kwart het benodigde aantal al binnen. De 33-jarige Curry hielp met zijn 53 punten de Warriors ook nog eens aan de zege met 116-107.

„Het is gewoon een ongelooflijke prestatie”, loofde coach Steve Kerr zijn trefzekere guard. „Wilt Chamberlain passeren in een statistiek is heel bijzonder, omdat zijn naam overal in de NBA-recordboeken staat.”

Atletiek: Koreman meldt zich af voor Mission Marathon in Twente

7.29 uur: Björn Koreman heeft zich afgemeld voor de NN Mission Marathon komende zondag op vliegveld Twente bij Enschede. De Brabantse atleet verwacht dat hij niet in staat is zijn beoogde tijd van 2 uur en 10 minuten te lopen. De race over 42,195 kilometer over een afgesloten parcours op de luchthaven is speciaal bedoeld voor atleten die zich nog willen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

De 30-jarige Koreman won in december de marathon van Wenen in 2.11.07 en liep daarmee al onder de limiet voor de Olympische Spelen, die op 2.11.30 is gesteld. Hij wilde zich in de Mission Marathon verbeteren om zijn kans op een uitverkiezing naar de Spelen te vergroten. Koreman behoort tot de vijf Nederlandse marathonlopers die al aan de limiet hebben voldaan, terwijl er maar drie naar Japan mogen.

De voorbereiding van Koreman werd verstoord door twee gebroken ribben. Die liep hij vorige maand op bij een dappere poging om een winkeldief in de kraag te vatten. Ondanks de pijn liep hij nog een halve marathon in Dresden in 1.03.08, maar daarna ging hij op advies van een sportarts aangepast trainen. De race in Twente komt te vroeg om voluit te gaan, meldt Koreman op Instagram. „Ondanks dat ik weer aan het trainen ben, verwacht ik nog niet in staat te zijn om 2.10 te lopen. Daarom zal ik er alles aan doen om in mei nog een ultieme poging te gaan doen.”