Sport kort: Griekspoor verliest eerste partij met Sluiter als coach

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Griekspoor verliest eerste partij met Sluiter als coach

13.55 uur: Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij met de nieuwe coach Raemon Sluiter aan zijn zijde verloren. De 24-jarige tennisser verloor in de eerste ronde van het challengertoernooi in Belgrado in twee sets van de Boliviaan Hugo Dellien: 7-6 (7) 6-4.

Griekspoor is de nummer 143 van de wereld. Hij hoopt onder coach Sluiter de sprong naar de top 100 te kunnen maken. Voormalig tennisser Sluiter coachte eerder Kiki Bertens, die met de Rotterdammer aan haar zijde acht WTA-titels wist te veroveren.

Tegen Dellien, de nummer 122 op de wereldranglijst, ging de eerste set nipt verloren in de tiebreak (9-7). In de tweede set pakte de Boliviaan een break meer en serveerde op 5-4 de partij uit.

Voetbal: Makkelie fluit kwartfinale Europa League

12.34 uur: Danny Makkelie is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Villarreal en Dinamo Zagreb, dat meldt de KNVB. Makkelie wordt tijdens de kwartfinale bijgestaan door assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Allard Lindhout is de vierde official. Kevin Blom is aangewezen als VAR. Hij wordt geassisteerd door Jochem Kamphuis.

De eerste ontmoeting tussen Villarreal en Dinamo Zagreb eindigde vorige week donderdag in Kroatië in een 1-0 overwinning voor de Spanjaarden. Gerard Moreno maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Wielrennen: SD Worx met Hongaarse Blanka Vas ook in veldrijden

12.16 uur: De wielerploeg Team SD Worx heeft wielrenster Kata Blanka Vas aangetrokken. De 19-jarige Hongaarse sluit per 1 juni voor twee jaar aan bij de ploeg van onder anderen Anna van der Breggen en Chantal van den Broek-Blaak. Blanka Vas is actief in het veldrijden, het mountainbiken en op de weg.

Blanka Vas eindigde afgelopen winter als vijfde in het klassement van de wereldbeker in het veldrijden en werd op de afgelopen twee WK’s tweede en derde in de categorie onder 23. Op het WK mountainbike in 2020 werd ze tweede bij de beloften.

„Wij willen met het team het hele jaar zichtbaar zijn”, zegt sportief manager Danny Stam. „Met Blanka Vas kunnen we ons in de winter in het veldrijden profileren en ze heeft ook al goede resultaten op de weg laten zien. Daarnaast wordt ze ook gezien als een van de grootste talenten in het mountainbike. Zo kan ze zich dit jaar nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.”

„Het team geeft me de vrijheid om de drie disciplines te combineren”, zegt de Hongaarse. „Ik weet nog niet welke mij het beste ligt en hoop dat de komende jaren te ontdekken. In dat opzicht is Mathieu van der Poel een voorbeeld voor me. Het voelt als een grote eer dat kampioenen als Anna van der Breggen en Chantal Blaak binnenkort mijn teamgenoten worden.

Voetbal: Geblesseerde Ramos nu ook geveld door corona

11.40 uur: De Spaanse verdediger Sergio Ramos van Real Madrid is positief getest op het coronavirus. Dat meldt de club op zijn website. De 35-jarige Ramos zal in isolatie gaan.

Ramos ontbrak overigens al op de spelerslijst voor de return woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool. De aanvoerder is nog altijd niet hersteld van een kuitblessure.

De ploeg van coach Zinedine Zidane won thuis in Madrid met 3-1.

Tennis: Medvedev mist Monte Carlo door corona

11.29 uur: Tennisser Daniil Medvedev neemt niet deel aan het graveltoernooi van Monte Carlo. De Russische nummer 2 van de wereldranglijst is positief getest op het coronavirus, meldt de tennisorganisatie ATP.

„Het is een grote teleurstelling om niet te kunnen spelen in Monte Carlo”, laat Medvedev weten. „Mijn focus ligt nu helemaal op herstel en ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk terug te keren op de tour, als de veiligheid dat toelaat.”

De Rus is in isolatie gegaan en zal worden gemonitord door het medisch team van de Masters in Monte Carlo.

Golf: Europese Tour na ruim 20 jaar terug in België

11.08 uur: De Europese Tour keert volgend jaar na ruim twintig jaar terug op Belgische bodem met een golftoernooi in Schilde, vlakbij Antwerpen. In de prijzenpot van het eerste Soudal Open zit 1 miljoen euro, meldde organisator Golazo. Het toernooi zal in mei of juni 2022 worden gehouden op de Rinkven International Golf Club.

De laatste keer dat een toernooi in België deel uitmaakte van het hoogste profniveau in het golf was in 2000 met het Belgisch Open in Knokke-Heist. De Engelsman Lee Westwood was de winnaar op de Royal Zoute Golf Club.

Emmanuel Rombouts, voorzitter van de Koninklijke Belgische Golf Federatie, ziet met genoegen de Europese Tour terugkeren. „Onze huidige topgolfers krijgen eindelijk een thuismatch, maar ook onze talenten en toekomstige toppers varen er wel bij. De hele Belgische golfwereld zal hier beter van worden en zich nog verder kunnen ontwikkelen.”

België heeft met Thomas Pieters (78e) en Thomas Detry (82e) twee spelers in de top 100 van de wereldranglijst staan.

Judo: Tsjakadoea en Catharina missen EK door corona

9.33 uur: De judoploeg voor de komende EK in Lissabon is verder uitgedund. Na Frank de Wit zullen ook Tornike Tsjakadoea en Simeon Catharina niet afreizen naar Portugal omdat ze niet voldoende hersteld zijn van een besmetting met het coronavirus.

Tsjakadoea, die uitkomt in de klasse tot 60 kilogram, is vermoedelijk besmet geraakt tijdens de Grand Slam van Tbilisi in Georgië eind maart. Voor hem heeft zijn afmelding geen al te grote gevolgen; hij is al geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Catharina deed niet mee aan de wedstrijd in Tbilisi, maar hij was met een deel van de mannenploeg wel op trainingskamp in Georgië. De judoka, die uitkomt in de klasse tot 100 kilogram, is volgens de judobond JBN daar besmet geraakt. Catharina heeft te lang niet kunnen trainen om op tijd fit te raken voor de Europese titelstrijd.

De Nederlandse ploeg reist nu met dertien judoka’s af naar Lissabon, waar vrijdag de EK beginnen. Onder hen ook Kim Polling, Sanne van Dijke, Marhinde Verkerk, Guusje Steenhuis, Henk Grol en Roy Meyer. Voor hen is dit toernooi het laatste meetmoment voordat de selectiecommissie later deze maand beslist wie naar de Olympische Spelen gaan.

Basketbal: Curry nieuwe clubtopscorer aller tijden Golden State Warriors

8.00 uur: Basketballer Stephen Curry mag zich de nieuwe clubtopscorer aller tijden noemen van Golden State Warriors. Met zijn 53 punten in het NBA-duel met Denver Nuggets passeerde Curry zijn beroemde voorganger Wilt Chamberlain, die in zijn carrière bij de Warriors van 1959 tot en met 1965 in totaal 17.783 punten maakte.

Curry had bij aanvang van de wedstrijd tegen de Nuggets nog 19 punten nodig om Chamberlain het record afhandig te maken. Hij begon op 17.765 punten en had in het eerste kwart het benodigde aantal al binnen. De 33-jarige Curry hielp met zijn 53 punten de Warriors ook nog eens aan de zege met 116-107.

„Het is gewoon een ongelooflijke prestatie”, loofde coach Steve Kerr zijn trefzekere guard. „Wilt Chamberlain passeren in een statistiek is heel bijzonder, omdat zijn naam overal in de NBA-recordboeken staat.”

Atletiek: Koreman meldt zich af voor Mission Marathon in Twente

7.29 uur: Björn Koreman heeft zich afgemeld voor de NN Mission Marathon komende zondag op vliegveld Twente bij Enschede. De Brabantse atleet verwacht dat hij niet in staat is zijn beoogde tijd van 2 uur en 10 minuten te lopen. De race over 42,195 kilometer over een afgesloten parcours op de luchthaven is speciaal bedoeld voor atleten die zich nog willen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

De 30-jarige Koreman won in december de marathon van Wenen in 2.11.07 en liep daarmee al onder de limiet voor de Olympische Spelen, die op 2.11.30 is gesteld. Hij wilde zich in de Mission Marathon verbeteren om zijn kans op een uitverkiezing naar de Spelen te vergroten. Koreman behoort tot de vijf Nederlandse marathonlopers die al aan de limiet hebben voldaan, terwijl er maar drie naar Japan mogen.

De voorbereiding van Koreman werd verstoord door twee gebroken ribben. Die liep hij vorige maand op bij een dappere poging om een winkeldief in de kraag te vatten. Ondanks de pijn liep hij nog een halve marathon in Dresden in 1.03.08, maar daarna ging hij op advies van een sportarts aangepast trainen. De race in Twente komt te vroeg om voluit te gaan, meldt Koreman op Instagram. „Ondanks dat ik weer aan het trainen ben, verwacht ik nog niet in staat te zijn om 2.10 te lopen. Daarom zal ik er alles aan doen om in mei nog een ultieme poging te gaan doen.”