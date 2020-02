Robin Haase onderuit tegen nummer één van de wereld bij de junioren

De 18-jarige Mayot, de nummer 514 op de wereldranglijst, was op basis van een wildcard toegelaten. Mayot is de nummer 1 van de wereld bij de junioren. Begin dit jaar won hij het juniorentoernooi van de Australian Open.

De 32-jarige Haase staat momenteel 162e op de mondiale ranglijst. Hij was als negende geplaatst op het indoortoernooi en had daarom in de eerste ronde een bye. Begin dit jaar haalde Haase de finale op een challengertoernooi in Bangkok. Op het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam verloor hij eerder deze maand in de eerste ronde van de Belg David Goffin.