Sport Kort: Dortmund en Dinamo Kiev spelen benefietwedstrijd

Dortmund speelt benefietwedstrijd tegen Dinamo Kiev

17.44 uur: Borussia Dortmund speelt op 26 april een benefietwedstrijd tegen Dinamo Kiev. De opbrengsten van het duel in het Signal Iduna Park gaan naar een organisatie die directe hulp biedt aan mensen in Oekraïne die in nood verkeren na de inval van Rusland.

„Voetbal is het leukste tijdverdrijf ter wereld, maar er zijn dingen die zoveel belangrijker zijn. Vrede, gezondheid, een thuis hebben, onderwijs”, aldus Hans Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund, in een verklaring. „In het hart van Europa is dit allemaal niet meer vanzelfsprekend. En dat doet veel pijn. Wij staan achter Oekraïne.”

Het benefietduel is drie dagen na de topper in de Bundesliga tussen Bayern München en Borussia Dortmund.

Springruiter Smolders bij wereldbekerfinale naar tweede plek

17.42 uur: Springruiter Harrie Smolders is bij de wereldbekerfinale in Leipzig naar de tweede plaats in het klassement gestegen. De Nederlander eindigde met zijn paard Monaco als vierde op het tweede onderdeel, de wedstrijd met barrage. Een dag eerder was Smolders het evenement gestart met een negende plek in een snelheids- en wendbaarheidswedstrijd.

„Ik heb al twee dagen voor de aanval gekozen. Ik sta er goed voor. Hopelijk valt het dubbeltje zondag de goede kant op”, kijkt Smolders hoopvol vooruit naar het vervolg van de WB-finale. „Met een paard als Monaco kan ik ervoor gaan. Zondag zal het in de moeilijkheid wel omhoog gaan. Het klassement ligt dicht bij elkaar. Om te kunnen winnen, zullen we een superdag nodig hebben.”

Zondag zijn de beste dertig combinaties na de twee eerste onderdelen startgerechtigd in de eerste manche. De Amerikaan McLain Ward leidt in de tussenstand met 0 strafpunten. Smolders is tweede met 4 strafpunten. De Brit Harry Charles en de Zwitser Martin Fuchs volgen met allebei 5 strafpunten.

Zeilsters van Aanholt en Duetz dicht bij zege in Mallorca

16.48 uur: Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben de Trofeo Princesa Sofia in de 49erFX klasse voor het grijpen. Het Nederlandse duo voert de ranglijst aan met 20 punten verschil op de Braziliaanse olympisch kampioenen Martine Soffiatti Grael en Kahena Kunze. Als de Nederlandse zeilsters zaterdag reglementair finishen in de medalrace zijn ze zeker van de eindzege in de wereldbekerwedstrijd.

Duetz, die op de Spelen van Tokio brons greep met Annemiek Bekkering, vaart op het evenement bij Mallorca voor het eerst samen met Van Aanholt. „Dit is de eerste keer samen. Dat was ook best spannend, maar het is goed gegaan en we hebben veel plezier gehad”, zei Van Aanholt. „Het was vandaag iets moeilijker, maar we zijn goed blijven racen”, zei Duetz.

Het duo weet dat ze zege zo goed als binnen is. „Het mooie nieuws is we nu al het evenement hebben gewonnen. Morgen hebben we nog een medalrace en daar moeten we zorgen dat we geen illegale dingen doen”, keek Van Aanholt vooruit. „Dat is een heel mooi resultaat na een winter hard werken. We staan er goed voor, maar dat betekent niet dat we nu kunnen chillen want we hebben ook gemerkt dat er nog genoeg dingen niet goed gaan.”

Vos slaat Amstel Gold Race over voor Parijs-Roubaix

15.10 uur: Net als bij de mannen ontbreekt ook de winnares van vorig jaar bij de vrouwen in de Amstel Gold Race. Marianne Vos slaat zondag de Limburgse heuvelklassieker over. De Nederlandse wielrenster wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op Parijs-Roubaix, de klassieker die volgende week op het programma staat.

Vos zegevierde afgelopen jaar in de Gold Race. Ze versloeg Demi Vollering en Annemiek van Vleuten in de sprint. De 34-jarige Brabantse, de kopvrouw van Jumbo-Visma, kwam afgelopen week in de Ronde van Vlaanderen niet verder dan de twintigste plaats op ruim een minuut van de Belgische winnares Lotte Kopecky.

„Marianne werd vorig jaar tweede in Parijs-Roubaix. Ze heeft ervoor gekozen nu niet te rijden in Limburg, maar om wat extra trainingen te doen, zodat ze volgende week uitgerust en fit verschijnt aan de start in Denain”, aldus ploegleider Lieselot Decroix.

Bij de mannen zegevierde vorig jaar Wout van Aert, ploeggenoot van Vos bij Jumbo-Visma. De Belg ontbreekt zondag vanwege de naweeën van een coronabesmetting, die hem vorige week al ’Vlaanderen’ kostte.

World Athletics zet speciaal fonds op voor Oekraïense atleten

13.54 uur: De internationale atletiekunie World Athletics heeft in samenwerking met haar foundation en de organisatie van de Diamond League een speciaal Oekraïne-fonds opgezet. Daarmee wordt hulp geboden aan professionele Oekraïense atleten die zijn getroffen door de oorlog in hun land.

Het fonds is opgezet om ervoor te zorgen dat Oekraïense topatleten kunnen blijven trainen, zich kunnen kwalificeren en uiteindelijk kunnen deelnemen aan de WK van komende zomer in het Amerikaanse Oregon.

Twee groepen komen in aanmerking voor financiering: individuele atleten (groep één) en ondersteunend personeel en directe familieleden van de belangrijkste atleten (groep twee). De eerste groep omvat atleten die zijn aangesloten bij de Oekraïense atletiekbond en zich hebben gekwalificeerd of een kans hebben op deelname aan de WK. De tweede groep draait om degenen die optreden als coaches of teamleiders voor de atleten uit de eerste groep. Ook ouders, echtgenoten en kinderen die samenwonen met de atleten behoren hiertoe.

Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie, vindt het niet meer dan normaal dat de atletiekgemeenschap alle mogelijke steun biedt aan de atleten van Oekraïne. „Dit fonds biedt Oekraïense atleten verdere steun om hen in staat te stellen enige stabiliteit en veiligheid te hebben, terwijl ze zich voorbereiden om hun land te vertegenwoordigen terwijl de oorlog voortduurt. Ze hebben onze hulp hard nodig om door te gaan met trainen en om wedstrijden te kunnen doen”, aldus Coe.

Scheepshoorn vervangt kanonschoten bij start marathon Rotterdam

11.56 uur: De marathon van Rotterdam gaat zondag niet van start met de gebruikelijke kanonschoten. De organisatie van het hardloopevenement vindt dat niet gepast gezien de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne, aldus de nieuwe wedstrijddirecteur Remco Barbier. „Om die reden hebben we gekozen voor het geluid van een scheepshoorn.”

Er is in de 41e editie weer ruimte voor massale deelname, omdat de coronamaatregelen zijn losgelaten. Naar verwachting doen zondag zo’n 34.000 hardlopers mee, waarvan 18.000 aan de hele marathon, oftewel de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

„Ik denk dat we opnieuw een fantastische editie gaan meemaken, mede dankzij de toeschouwers. Zij maken de marathon in Rotterdam. Het wordt vast ook een snelle wedstrijd, gezien het eliteveld en de gunstige weersverwachtingen”, aldus Barbier.

Oud-turner Hambüchen: petje af voor vriend Epke

10.59 uur: Ook oud-turner Fabian Hambüchen nam donderdagavond uitgebreid afscheid van Epke Zonderland tijdens diens officiële afscheidsfeest. De Duitse olympisch rekstokkampioen van 2016 blikte terug op een bijzondere tijd waarin de twee turners veelal concurreerden op hun lievelingstoestel, de rekstok.

„We hebben in al die jaren een bijzondere band opgebouwd en altijd contact gehouden”, zei Hambüchen. „Niet alleen tijdens onze loopbanen, maar vooral ook erna. Tijdens de wedstrijden wilden we altijd de beste zijn, maar we waren bovenal vrienden. We hebben samen laten zien dat vriendschap en rivaliteit in de sport ook samen kunnen gaan. De passie voor de sport verbond ons. Dat we elkaar al meer dan twintig jaar kennen, is heel speciaal. Toen ik een paar dagen geleden mijn hotel boekte, besefte ik dat ook weer.”

Jarenlang concurreerden de twee turners met elkaar aan de rekstok. Hambüchen greep in 2008 olympisch brons, toen Zonderland door een val op plek zeven eindigde. Vier jaar later troefde Zonderland de Duitser af in de strijd om goud in Londen. „De oefening die hij toen deed, was bizar. Mede daarom was ik ook ontzettend blij met het zilver.”

Vlak voor de olympische finale in Rio de Janeiro, in 2016, hadden de twee turners het er nog over. „Epke grapte dat het mooi zou zijn als we hetzelfde konden flikken, weer een een-tweetje. Ik wilde het dit keer liever andersom zien”, aldus Hambüchen lachend.

Uiteindelijk was het de Duitser die in Rio de olympische titel greep. Zonderland eindigde door een val op de zevende plek. „Ik snapte wel dat Epke wilde doorgaan tot Tokio. Als ik een dergelijke ervaring zou hebben gehad in Rio, dan zou ik ook niet op die manier mijn loopbaan willen beëindigen. Voor Epke was de weg naar Tokio zwaarder dan ooit. Petje af voor Epke en voor het feit dat hij is doorgegaan.”

Sung-Jae Im golfer leidt na eerste ronde Masters

08.30 uur: De Zuid-Koreaanse golfer Sung-jae Im gaat na de eerste ronde van de Masters aan de leiding. De 24-jarige Koreaan had 67 slagen nodig voor zijn ronde over de banen van Augusta, vijf onder par. Tiger Woods vierde zijn rentree na ruim een jaar afwezigheid vanwege een zwaar auto-ongeluk met een ronde van 71 slagen en staat daarmee op de gedeelde tiende plaats.

Im noteerde vijf birdies en zelfs één eagle. Hij moest daar twee bogeys tegenover zetten. De Zuid-Koreaan heeft één slag voorsprong op de Australiër Cameron Smith, die acht birdies produceerde, maar zowel op de eerste als laatste hole ook een dubbele bogey moest invullen op zijn scorekaart. Im en Smith eindigden in 2020 op de Masters op de gedeelde tweede plaats, achter de Amerikaan Dustin Johnson.

Veruit de meeste aandacht op Augusta ging uit naar Woods. De vijfvoudig winnaar van het groene jasje van de Masters liep in februari vorig jaar bij een autocrash zware verwondingen op, vooral aan zijn rechterbeen. Woods moest wederom een lang revalidatietraject door. Hij liet bij zijn rentree zien dat hij het spelletje niet verleerd is. „Het slaan gaat goed, maar het lopen is niet makkelijk”, zei de 46-jarige Amerikaan, die tijdens zijn ronde werd gevolgd door duizenden toeschouwers.

Basketballers Miami Heat zeker van eerste plaats NBA

08.27 uur: Zonder zelf te spelen hebben de basketballers van Miami Heat zich in de NBA verzekerd van de eerste plaats in het oosten. De twee achtervolgers, Boston Celtics en Philadelphia 76ers, verloren van respectievelijk Milwaukee Bucks en Toronto Raptors. Daardoor is Miami Heat niet meer te achterhalen door de andere clubs in de oostelijke divisie en zeker van ’thuisvoordeel’ in de play-offs.

De club uit Florida staat op 52 overwinningen tegenover 28 nederlagen. NBA-kampioen Milwaukee Bucks, dat de Celtics met 127-121 versloeg, klom naar de tweede plek in het oosten. Giannis Antetokounmpo maakte 29 punten voor de Bucks. De ’Sixers’ verloren met 119-114 bij de Raptors, die in Pascal Siakam hun uitblinker hadden (37 punten, 12 assists en 11 rebounds).

Denver Nuggets verzekerde zich in het westen van het zesde en laatste rechtstreekse ticket voor de play-offs. De Nuggets deden dat met een zege op Memphis Grizzlies: 122-109. Nikola Jokic blonk uit met 35 punten en 16 rebounds. De Serviër werd zo de eerste speler die in één seizoen minimaal 2000 punten maakt, 1000 rebounds pakt en 500 assists geeft. „MVP, MVP!”, riep het publiek, dat graag ziet dat Jokic net als vorig jaar wordt uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de reguliere competitie.

Komende week staat een zogeheten play-in op het programma, waarin zowel in het oosten als het westen vier teams strijden om de resterende twee plaatsen in de play-offs.