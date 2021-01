Team Sunweb achter keuzes veelbesproken Giro

Ploeggenoten Jai Hindley en Wilco Kelderman (r.), die uiteindelijk Tao Geoghegan Hart voor zich moeten dulden als winnaar van de Giro d’Italia. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Weinig ploegen reden zich in 2020 meer in de schijnwerpers dan Team Sunweb, dat vanaf dit jaar als Team DSM over de wegen zal denderen. Liefst zestien overwinningen boekte het team, waaronder drie Tour-ritten, de Waalse Pijl, Parijs-Tours en een etappe in de Giro d’Italia. In de Italiaanse ronde kwam het zelfs dicht bij de eindzege met Wilco Kelderman en Jai Hindley, maar in extremis greep Tao Geoghegan Hart de laatste roze leiderstrui.