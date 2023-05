Guus Hiddink bondsridder bij KNVB

De 76-jarige Hiddink werd in het zonnetje gezet door KNVB-voorzitter Just Spee, die prees de Achterhoeker vanwege zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. Zo won Hiddink in 1988 als trainer de Europa Cup met PSV en leidde hij Oranje naar de vierde plek op het WK 1998.

Hiddink zat overigens zelf de vergadering voor als voorzitter van het CBV. De voormalig bondscoach riep de trainers in het betaald voetbal op op te treden tegen hun spelers. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de beker-finale tussen Ajax en PSV, waarbij de irritatiegrens bij spelers bijzonder laag was en het akkefietjes regende. Hiddink wil ervoor waken dat de voetbalsport wordt besmeurd door dit gebeurtenissen, liet hij weten.

Spee sprak over de voorbeeldfunctie van Hiddink. „Als geen ander bleek hij tijdens zijn loopbaan telkens in staat om ook te excelleren in andere culturen dan de onze en overal waar hij kwam, wist hij spelers voor zich te winnen.”

„Met zijn werkwijze en zijn persoonlijkheid heeft hij het aanzien van het Nederlands voetbal in binnen- en buitenland naar een hoger niveau getild”, vindt Spee. „Het is bovendien geweldig om te zien hoe hij zijn kennis en kunde nu doorgeeft als mentor voor een volgende generatie trainers.”

De huidige bondscoach van het Nederlands elftal, Ronald Koeman, vertelde hoe hij als speler al leerde van de werkwijze van Hiddink. „Ik kan me nog herinneren dat hij als jonge trainer na Hans Kraay sr. bij PSV kwam en daar zeer succesvol was. In die periode heb ik al dingen van hem opgepikt, zoals het belangrijk maken van spelers en ervoor zorgen dat ze een stem hebben bij zaken die spelen rondom het team”, aldus Koeman die in 1988 met PSV en Hidddink als coach de Europa Cup 1 won.

„Guus kan terugkijken op een geweldige carrière waar ik alleen maar heel veel respect voor kan hebben”, besloot Koeman. „Als er één coach het eerbetoon van deze onderscheiding verdient, dan is het Guus.”