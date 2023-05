Guus Hiddink bondsridder bij KNVB

De 76-jarige Hiddink werd in het zonnetje gezet door KNVB-voorzitter Just Spee, die prees de Achterhoeker vanwege zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. Zo won Hiddink in 1988 als trainer de Europa Cup met PSV en leidde hij Oranje naar de vierde plek op het WK 1998.

Hiddink zat overigens zelf de vergadering voor als voorzitter van het CBV. De voormalig bondscoach riep de trainers in het betaald voetbal op op te treden tegen hun spelers. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de beker-finale tussen Ajax en PSV, waarbij de irritatiegrens bij spelers bijzonder laag was en het akkefietjes regende. Hiddink wil ervoor waken dat de voetbalsport wordt besmeurd door dit gebeurtenissen, liet hij weten