Geen twijfels bij United-coach Solskjaer richting AZ

„We hebben een moeilijke fase gekend, mede door te veel blessures en een gebrek aan de juiste vorm”, zegt Solksjaer. „Twijfels echter zijn er nooit geweest. We wisten dat we goed bezig waren en iedereen die ziet hoe de jongens dagelijks trainen kan dat bevestigen. Alleen moet het bewijs geleverd worden met resultaten in de wedstrijden.”

Inmiddels is Manchester United vijf duels op rij zonder nederlaag in de nationale competitie, met als resultaat de vijfde plaats in de Premier League. De wedstrijd tegen AZ is van wat minder belang. Beide clubs zijn al geplaatst voor de volgende fase van het toernooi.