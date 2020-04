De Graafschap verbijsterd: ’Dit moet aan de kaak gesteld worden’

Balende De Graafschap-trainer Mike Snoei. Ⓒ BSR Agency

DOETINCHEM - Al had De Graafschap-trainer Mike Snoei het hele weekend met een zak ijs op het voorhoofd gelegen: het had hem niet afgekoeld. „Ik voel me nog steeds slecht”, zegt de coach over het niet-promoveren naar de Eredivisie. „Ik heb ook zoveel steunbetuigingen gekregen, dat ik bijna ga twijfelen of ik mezelf zielig moet gaan vinden. Maar dat komt omdat niemand ook maar iets van deze beslissing begrijpt.” ’