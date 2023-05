Premium Het beste van De Telegraaf

Kribbige Brit met eigen handelsmerk Afscheid van Cavendish, het dikkerdje dat een groot kampioen werd

Door Jan-Pieter de Vlieger Kopieer naar clipboard

Mark Cavendish zondag voor de start van de vijftiende Giro-rit. Een dag later maakte hij beknd dat hij gaat stoppen met wielrennen. Ⓒ ANP/HH

Mark Cavendish (38) stopt na dit seizoen met wielrennen. En of hij nu wel of niet nog een rit wint in de Tour, monumentaal is zijn carrière sowieso. Portret van één van de grootste kampioenen en markantste persoonlijkheden van het peloton: „Je moet het zeggen zoals het is: met Mark is het altijd moeilijk.”