Verstappen: ’Het beste moet nog komen’

,,Ik ben zeer trots en blij om aan te kondingen dat Red Bull Racing de komende jaren mijn thuis blijft”, zo trapt de 22-jarige Nederlander af.

,,We zijn deze reis samen aangegaan en het team heeft mij sinds dag één gesteund. Dankzij Honda en de stappen die we de afgelopen twaalf maanden hebben gezet, ben ik zeer gemotiveerd en geloof ik dat we samen kunnen winnen. Ik wil dolgraag winnen met Red Bull en ons doel is natuurlijk om voor de wereldtitel te strijden. Dit contract bewijst het wederzijdse vertrouwen. Het beste moet nog komen.”

In het officiële persbericht van Red Bull stelde Verstappen al dat hij zich op zijn plek voelt bij het team. ,,Gedurende de jaren ben ik alleen maar meer verweven geraakt met het team en behalve ieders passie en de prestaties op de baan, is het ook erg genieten om met zo’n geweldige groep mensen samen te werken.”

Christian Horner

Ook teambaas Christian Horner was in zijn nopjes met het nieuws. „Het is fantastisch nieuws voor het team om onze overeenkomst met Max verlengd te hebben tot en met het seizoen 2023. Met de uitdaging van de reglementswijzigingen voor 2021 in het vooruitzicht, is continuïteit op zoveel mogelijk vlakken doorslaggevend. Max heeft bewezen een aanwinst te zijn voor Aston Martin Red Bull Racing. Hij gelooft echt in het partnership dat we gesmeed hebben met onze motorleverancier Honda en we zijn verheugd onze verbintenis met hem verlengd te hebben.”

Jongste wereldkampioen

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij Toro Rosso, het kleine broertje van Red Bull. Iets meer dan twaalf maanden later werd hij al overgeheveld naar de hoofdmacht. Inmiddels heeft de Limburger al acht overwinningen achter zijn naam staan. Afgelopen seizoen eindigde hij als derde in de WK-stand. Volgend jaar is de laatste kans voor Verstappen om de jongste wereldkampioen ooit te worden.

Video: Verslaggever Erik van Haren licht de keuze van de Nederlander toe. Klik op onderstaande link.