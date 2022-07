Sparta haalt De Guzman terug naar Rotterdam

De inmiddels 34-jarige De Guzman speelde de afgelopen seizoenen voor OFI Kreta, maar wilde graag terug naar Nederland. De geboren Canadees, die zich gedurende zijn Feyenoord-periode liet naturaliseren tot Nederlander, heeft een 15-jarige zoon Jaden, die eerder dit jaar de overstap heeft gemaakt van Feyenoord naar PSV.

De Guzman verkaste in 2010 transfervrij van Feyenoord naar Real Mallorca. Dat was het begin van een zwerftocht door Europa, die hem voerde langs Villarreal, Swansea City, Napoli, Carpi, Chievo Verona, Eintracht Frankfurt en OFI Kreta. De Guzman was als Oranje-international actief op het WK van 2014 in Brazilië.