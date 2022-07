Sparta wil De Guzman terughalen naar Rotterdam

De geboren Canadees, die zich gedurende zijn Feyenoord-periode liet naturaliseren tot Nederlander, heeft een 15-jarige zoon Jaden, die eerder dit jaar de overstap heeft gemaakt van Feyenoord naar PSV, waar hij vastligt tot medio 2025.

Zwerftocht

De Guzman is een zoon van ouders uit de Filippijnen en Jamaica en zag het levenslicht in het Canadese Toronto. Als tiener werd hij gescout door Feyenoord, waar hij na enkele jaren op Varkenoord door zou breken in de hoofdmacht. Na 129 wedstrijden, waarin hij 26 goals maakte en 23 assists verzorgde, verkaste De Guzman in 2010 transfervrij naar Real Mallorca.

Het begin van een zwerftocht door Europa die hem voerde langs Villarreal, Swansea City, Napoli, Carpi, Chievo Verona, Eintracht Frankfurt en OFI Kreta. Op zijn 34e lonkt een terugkeer naar Rotterdam, de stad, waar hij zijn grote doorbraak beleefde.