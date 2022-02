Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik werd drie of vier keer herkend tijdens trainingskamp op Tenerife’ Nederlandse shorttracker Dylan Hoogerwerf wereldberoemd door TikTok-filmpjes

Dylan Hoogerwerf is een markante verschijning. Ⓒ René Bouwman

PEKING - Suzanne Schulting is natuurlijk hét Nederlandse shorttrackfenomeen, maar internationaal gezien is één van haar ploeggenoten minstens zo bekend. Het gaat hier over Dylan Hoogerwerf, vrijdag één van de Nederlandse troeven op de olympische 500 meter in Peking. De nationaal recordhouder is op TikTok een regelrechte hit met zijn tattoo-video’s. Miljoenen mensen kijken reikhalzend uit naar de filmpjes van de creatieveling uit het Westland.