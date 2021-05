‘Dankzij’ lijdensweg heeft Egan Bernal Giro-zege voor het grijpen

Egan Bernal laat geen enkele twijfel bestaan over wie de sterkste renner is van deze Giro d’Italia. foto anp/hh

AMSTERDAM - Egan Bernal laat er geen enkele twijfel over bestaan wie de sterkste renner is in deze Giro d’Italia. Zaterdag gaf hij de eerste dreun op de krankzinnig steile Monte Zoncolan, waarna hij maandag een mokerslag uitdeelde aan zijn rivalen. De Colombiaan onderging de barre weersomstandigheden alsof ze er niet waren en kwam solo aan in skioord Cortina d’Ampezzo. Zijn geheim? „Als de rit zwaarder is door het weer, moet je mentaal sterk zijn.”