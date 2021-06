Hockeyers laten op EK zege glippen tegen Duitsland

Het is niet voor het eerst deze maand dat Van Ass trefzeker was uit een Nederlandse strafcorner. Precies een week geleden was de aanvoerder van HGC in het Pro League-duel met België ook al goed voor een benutte cornervariant.

En net als in Antwerpen (Arthur Van Doren) had Van Ass in zijn 180e interland de hulp nodig van een tegenstander om de doelman te verschalken. De schijnpush was van ‘hoofdschutter’ Mink van der Weerden, de doelpoging vanaf de linkerzijde van Van Ass. Via het been van Martin Häner werd ‘torwart’ Alex Stadler gepasseerd.

Op en neer

In het half uur dat volgde golfde het spel op en neer, waarin beide teams meerdere keren dichtbij een treffer waren. Brinkman was niet scherp na een goede actie van Billy Bakker, Sander de Wijn sloeg een rebound van een Nederlandse strafcorner rakelings voorlangs het Duitse doel.

Maar ook de oosterburen lieten zich niet onbetuigd. Niklas Bosserhof en Florian Fuchs namen Pirmin Blaak onder vuur, maar de eerste doelman van Nederland stond op zijn post.

Bastion Blaak

Gaandeweg de tweede helft groeide de goalie van Oranje-Rood uit tot uitblinker van Oranje, onder andere met een geweldige reflex met zijn stick op een snoeihard gesleepte strafcorner van Lukas Windfeder. In het derde kwart dacht aanvoerder Bakker de derby te beslissen, maar zijn doelpunt werd na ingrijpen van de ‘videoref’ vanwege ‘bolle kant’ terecht afgekeurd.

Ragfijne pass

De 2-0 kwam er uiteindelijk toch, in het vierde kwart. Daar ging de mooiste actie van de wedstrijd aan vooraf: een ragfijne pass van Sander de Wijn over 65 meter op Mirco Pruyser. De aanvaller van Amsterdam was oog in oog met Stadler niet zelfzuchtig en bood Brinkman een niet te missen kans.

Jorrit Croon met zijn tegenstander Niklas Wellen. Ⓒ ANP/HH

Het werd in het Amsterdamse Bos onnodig spannend toen uitgerekend Blaak vlak voor tijd met een groene kaart van het veld werd gestuurd, waardoor Bloemendaal-keeper Maurits Visser plotsklaps moest opdraven. Tussen de keeperswissel door hadden de Duitsers een strafbal versierd, die Christopher Rühr achter de inmiddels gearriveerde Visser in de touwen joeg. Een minuut later liet de ‘koude’ Visser zich bij een Duitse strafcorner van Lukas Windfeder aan zijn stickzijde verschalken: 2-2.

Wales

Door het gelijkspel heeft de ploeg van Max Caldas nog een punt nodig om de halve finale te bereiken. Komende dinsdag staat tegen het zwakke Wales, dat eerder van Frankrijk en Duitsland verloor, de laatste groepswedstrijd op het programma.