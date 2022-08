Vertrek Hiddink en Langeler bij Curaçao komt niet als verrassing

Langeler verklaarde zelf al bij het trainerscongres van de Coaches Betaald Voetbal in juni dat hij twijfelde of hij nog als bondscoach door zou gaan. Hiddink toonde zich solidair met hem. De reden was de slechte organisatie rondom het nationale team nadat de man die onder meer trainingskampen, hotel en reizen bij de ploeg regelde aan de kant was gezet.

Dat was meteen te merken. Curaçao won op 6 juni met 1-2 van Honduras en moest drie dagen later voor de CONCECAF Nations League in Canada spelen. De reis naar Vancouver nam ruim 24 uur in beslag. De selectie moest door het reisschema verschillende tussenstops maken. Dat was een van de redenen voor de kansloze 4-0 nederlaag.

Bekijk ook: Voetbalbond Curaçao neemt alweer afscheid van Hiddink en Langeler

Controleren

Langeler sprak er tijdens het congres van de CBV zijn ergernis over uit. Hij zei dat hij eerst een gesprek wilde met de voetbalbond alvorens eventueel door te gaan als bondscoach. Hij wilde voortaan ook alles wat rondom de nationale ploeg geregeld werd eerst controleren om niet nog eens verrast te worden. Hiddink gaf de bondscoach die hij had aangesteld daarin groot gelijk.