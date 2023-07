Joris Mathijsen gaat vol voor nieuwe uitdaging: ’In potentie is ADO een stabiele Eredivisie-club’

AMSTERDAM - Ruim een jaar na zijn gedwongen vertrek als technisch directeur bij Willem II is Joris Mathijsen bij ADO Den Haag weer in dezelfde functie aan de slag gegaan. De 84-voudig international uit Goirle gaat een uitdaging niet uit de weg. Chinese eigenaren, Haagse prominenten en tal van trainers beten zich de tanden stuk. Ook Dick Advocaat slaagde er niet in om zijn Haagse liefde weer op het winnende spoor te zetten.

Joris Mathijsen is de nieuwe technische man bij ADO Den Haag. „De overtuiging moet gaan leven dat ADO succesvol kan zijn.” Ⓒ Angelo Blankespoor