Voormalig Eredivisie-smaakmakers van waarde voor Sociedad

Alexander Isak (r) en Martin Ødegaard. Ⓒ AP

PAMPLONA - Real Sociedad heeft zich opgewerkt naar de vierde plaats in de Spaanse voetbalcompetitie, met dank aan twee spelers met een verleden in de Eredivisie. Martin Ødegaard en Alexander Isak droegen met doelpunten bij aan de zege in Pamplona op Osasuna: 3-4.