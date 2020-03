Formule 1-teams halen uit naar FIA

De FIA liet vrijdag weten dat het onderzoek naar de krachtbron is afgerond en dat er een regeling is getroffen met Ferrari. Over de inhoud daarvan werden geen mededelingen gedaan. Tussen de regels door leek het er dus op dat Ferrari wel degelijk iets fout heeft gedaan afgelopen seizoen.

McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull Racing, Renault, Alpha Tauri en Williams laten het er niet bij zitten. In een gezamenlijk statement eisen de zeven teams volledige openheid van zaken en wordt gedreigd met een rechtszaak. „We waren vrijdag verrast en geschokt door het nieuws van de FIA”, stellen de zeven teams. „We willen volledige openheid over deze zaak, om ervoor te zorgen dat onze sport alle deelnemers fair en gelijk zal behandelen. Dat doen we in naam van de fans, de deelnemers en de stakeholders van de Formule 1.”

Naast Ferrari ontbreken ook Haas en Alfa Romeo in het lijstje van de boze teams. Dat is niet verwonderlijk, want Haas en Alfa Romeo maken ook gebruik van een Ferrari-motor.