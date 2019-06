Tim Krul-scenario ondenkbaar bij Leeuwinnen

De bondscoach van de Leeuwinnen beschikt met eerste doelvrouw Sari van Veenendaal over een keeper die weet hoe ze een strafschop moet stoppen. Van de laatste zes penalty’s die Van Veenendaal tegen kreeg, keerde ze er twee.

In het verleden trok Wiegman de Tim Krul-kaart wel al eens. In 2017, toen het Algarve Cup-duel met nota bene Japan in 2-2 leek te eindigen, besloot ze Van Veenendaal (1,80 meter) in de slotfase in te brengen voor Loes Geurts (1,69). Door een eigen doelpunt van Rumi Utsugi in de 93e minuut bleken penalty’s echter niet meer nodig.

Sari van Veenendaal stopt regelmatig een penalty. Ⓒ BSR Agency

