PSV laat oog vallen op Zeno Debast

PSV blijft zich voor versterkingen oriënteren op Belgische talenten. De Eindhovense club heeft interesse getoond in Anderlecht-verdediger Zeno Debast. De 19-jarige centrumverdediger heeft een stormachtige entree gemaakt in het Belgische topvoetbal en al vier interlands achter zijn naam. In de entourage van Debast valt te horen, dat PSV geïnformeerd heeft, maar dat er nog geen concrete stappen zijn ondernomen.

Zeno Debast was actief op het voorbije jeugd-EK. Ⓒ ANP/HH