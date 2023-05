PSG komt op voor Messi en Neymar na ’ontoelaatbare’ protesten

„Paris Saint-Germain veroordeelt in de sterkst mogelijke bewoordingen de ontoelaatbare en beledigende acties van een kleine groep individuen”, stelde de club. „Hoe groot de meningsverschillen ook zijn, niets kan dergelijke daden rechtvaardigen. De club steunt zijn spelers, medewerkers en iedereen die door dit schandelijke gedrag is getroffen volledig.”

Honderden fanatieke supporters van PSG meldden zich woensdag bij het stadion van hun favoriete club om te laten weten dat ze klaar zijn met Messi. Ze scholden de aanvaller uit Argentinië uit en zongen kwetsende liedjes over hem. De morrende fans lijken het nu helemaal gehad te hebben met Messi, nadat hij maandag niet was komen opdagen op een straftraining na een nederlaag tegen FC Lorient (1-3). Messi maakte wel een uitstapje naar Saudi-Arabië, het land dat hij al langer aanprijst in reclames.

Vertrek

Volgens veel media staat het vertrek van Messi bij PSG vast. Hij is in de zomer na twee seizoenen transfervrij, na een bijna volledige loopbaan bij Barcelona te hebben gespeeld. PSG heeft het aanstaande vertrek van Messi nog niet bevestigd. De 35-jarige aanvaller wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona, maar zou in Saudi-Arabië maar liefst 400 miljoen euro kunnen verdienen.

Ook Neymar werd slachtoffer van de protesten. De 31-jarige Braziliaan, al lange tijd geblesseerd, zag ontevreden supporters naar zijn huis komen, blijkt uit video’s op sociale media. Neymar speelt sinds 2017 in Parijs.