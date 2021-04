AZ ondanks ’vakantie’ fysiek afgetroefd door Ajax

AZ-spits Myron Boadu in duel met Devyne Rensch (r.). Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Twee weken hadden ze rust gekregen, de spelers van AZ, na hun laatste competitiewedstrijd tegen Sparta. Ajax speelde in de tussentijd vier wedstrijden in vijftien dagen, tegen RKC, AS Roma, Vitesse en FC Utrecht. Maar daar was op fysiek vlak helemaal niets van terug te zien. Integendeel.