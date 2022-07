Verstappen na kwalificatie: ’Zeer frustrerend, ik had voor pole kunnen gaan’

’Nothing works’, riep Verstappen in de slotfase van Q3 gefrustreerd naar zijn engineer. Pole was op dat moment al lang uit zicht, want zowel Ferrari als Mercedes was niet meer in te halen. Wat de reden was van de technische problemen wist Verstappen kort na afloop nog niet, maar hij had al snel in de gaten dat het niet goed zat. „Ik had gewoon geen vermogen toen ik de pits uit reed. Ik ben nog niet bij het team geweest om te kijken wat het was.”

De conclusie die Verstappen vervolgens verbond aan zijn kwalificatie was even simpel als hard: „Dit is uiteraard frustrerend, want ik had hier voor pole kunnen gaan. In Q2 zag het er nog goed uit, de snelheid zat er ook in.”

Helemaal afschrijven wilde hij de race van zondag evenwel nog niet. „We moeten hopen dat we niet teveel tijd verliezen ten opzichte van de jongens voor ons, we gaan het zien.”

