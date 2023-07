Vluchters verrassen sprinters in Tour: Asgreen net sneller dan Eenkhoorn

Na de loodzware rit van woensdag waren er nog drie renners met aanvallende ambities in het peloton voor deze overwegend vlakke etappe. Victor Campenaerts, Asgreen en Jonas Abrahamsen kozen al vroeg het hazenpad. Daarachter controleerden de overgebleven sprintersploegen met in hun kielzog het zevental van Jumbo-Visma. De ploeg van Vingegaard was zonder Wout van Aert vertrokken. De Belg besloot huiswaarts te keren, omdat zijn vrouw op het punt van bevallen staat. „In samenspraak met de ploeg hebben we beslist dat mijn plaats nu thuis is.”

Lang lag het koersbeeld vast, maar op de Côte de Boissieu trok Pascal Eenkhoorn ten aanval. Na wat schermutselingen, waarbij ook groenetruidrager Jasper Philipsen zich roerde, kwam Eenkhoorn weg en sloot hij aan bij zijn teamgenoot Campenaerts en diens kompanen.

Met Eenkhoorn ging het tempo voorin omhoog. Alpecin-Deceuninck (Jasper Philipsen), Jayco-AlUla (Dylan Groenewegen), Team DSM (Sam Welsford) hadden moeite om de voormalig Nederlands kampioen, twee erkende hardrijders - Asgreen en Campenaerts - en de onbekende Abrahamsen in te rekenen. Pas toen Lidl-Trek (Mads Pedersen) en Bora-hansgrohe (Jordi Meeus) kwamen helpen ging de voorsprong naar beneden, maar snel ging het allerminst.

Uiteindelijk hielden de vier het vol. Campenaerts offerde zijn kansen op in de slotkilometer in dienst van Eenkhoorn, waardoor het peloton de vier niet wist te grijpen. Asgreen bleek vervolgens in de sprint net sterker dan de Nederlander.

Asgreen dankt medevluchters

Asgreen was toen de vlucht ontstond niet meteen optimistisch over zijn kansen op ritwinst in de Tour de France. „De situatie was niet ideaal, ik was liever met zeven, acht man vooruit geweest”, keek de Deen van Soudal Quick-Step terug nadat hij in Bourg-en-Bresse wel degelijk een Touretappe had gewonnen. Asgreen (28) vergat niet zijn drie metgezellen, onder wie Eenkhoorn, te bedanken. „Zonder hen was dit niet gelukt.”

Zijn ploeg is sprinter Fabio Jakobsen al een week kwijt en een ritzege was er nog niet bij. „Het was een kleine groep, eerst waren we zelfs maar met z’n drieën. Maar in de laatste Tour-week, na zo veel zware etappes, weet je dat een kleine groep ook vooruit kan blijven. Ik sloot het in ieder geval niet uit”, vertelde de Deen, die in 2021 de Ronde van Vlaanderen won.

Meer dan twee minuten werd de voorsprong nooit. Met Eenkhoorn, Campenaerts en Abrahamsen bleef het voorin wel goed draaien. „Het was een ploegentijdrit. We werkten geweldig samen. We verdienden alle vier de ritzege. Ik werd het en ben heel gelukkig”, aldus Asgreen.

Wat daarbij meespeelde was de herinnering aan een verloren jaar. „Sinds mijn val in de Ronde van Zwitserland in 2022 ging het niet goed. In de Tour moest ik dat jaar opgeven. Ik kom van ver en dan is dit een mooie beloning, die ik opdraag aan alle mensen die mij geholpen hebben. En speciaal aan mijn ploeggenoot Dries Devenyns die aan het einde van dit jaar stopt. Deze is voor hem en zijn familie.”