Rosalin Kuiper gewond in Ocean Race: ’Ik lijk nu op piraat Rosie’

De Nederlandse liep onder meer een hoofdwond en een hersenschudding op. „Ik lijk nu op piraat Rosie”, zegt Kuiper. „Ik denk dat het wel goed komt. De jongens zorgen heel goed voor me en ik slaap veel.” Aangezien de situatie van Kuiper stabiel is, vaart Team Malizia door. De Duitse boot van schipper Boris Herrmann ligt op koers om Kaap Hoorn als eerste af te ronden. Malizia heeft een aardige voorsprong op de drie andere boten in de Imoca-klasse die meedoen aan de marathonetappe over 12.750 zeemijlen (ruim 23.600 kilometer) naar Itajaí.

De Ocean Race bestaat voor de boten die uitkomen in de Imoca-klasse uit zeven etappes. De laatste gaat in juni van Den Haag naar Genua in Italië. Daar doen ook de VO65-boten aan mee, waaronder Team JAJO uit Nederland. De zes boten in deze klasse varen alleen de eerste, zesde en zevende etappe.