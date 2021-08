Nyck de Vries kroont zich tot eerste wereldkampioen Formule E

De Formule E, die in 2014 het levenslicht zag, heeft dit seizoen voor het eerst de officiële status als wereldkampioenschap gekregen van de internationale autosportfederatie FIA. Nelson Piquet Jr., Sebastien Buemi, Lucas de Grassi, Jean-Eric Vergne (twee keer) en Antonio Felix da Costa gingen De Vries voor.

De coureur uit Friesland, in 2019 al kampioen in de Formule 2, trok deze week als leider naar Duitsland. Op papier waren er echter nog zeventien anderen die kans maakten op de wereldtitel. Ondanks een mindere zaterdag, toen hij na een lekke band 22e werd, kwam zondag alles op zijn pootjes terecht voor De Vries.

Nyck de Vries Ⓒ HH/ANP

Spectaculair

De race begon uiterst spectaculair en gunstig voor de topfavoriet uit Sneek, woonachtig in Monaco. Zonder dat er een volledige vrije ronde was verreden, was De Vries al drie concurrenten kwijt en zat hij spreekwoordelijk op rozen.

Mitch Evans, die zich als derde had gekwalificeerd, werd onmiddellijk na de start getorpedeerd door Edoardo Mortara, die achterop knalde bij de stilgevallen Jaguar-coureur. Een rodevlagsituatie volgde. Direct na de herstart viel ook Jake Dennis uit. Hij parkeerde zijn wagen in de muur.

Mortara, Dennis en Evans waren de nummers twee, drie en vier in de WK-stand, met respectievelijk 92, 91 en 90 punten. De Vries, die zaterdag vanwege een teleurstellende 22e plek puntloos bleef, begon met een totaal van 95 aan de slotrace.

Geen risico’s

Hoewel hij zich zondag als dertiende had gekwalificeerd, begon De Vries de race na alle tumult in feite als negende aan de race. Na 45 minuten plus de traditionele slotronde kwam De Vries uiteindelijk als achtste over de finish. Hij lag nog even derde, maar omdat hij onnodige risico’s uit de weg ging, zakte hij nog wat terug.

De slotrace werd gewonnen door de Fransman Norman Nato, voor Oliver Rowland. Stoffel Vandoorne, de teamgenoot van De Vries, finishte als derde, waardoor Mercedes ook met het constructeurskampioenschap aan de haal ging.

Nyck de Vries raast over het circuit in Berlijn. Ⓒ HH/ANP

Loterij

De Vries profiteerde tijdens de race nog van een speciale boost van twee seconden met 50 kWh extra vermogen. Fans kunnen tijdens Formule E-weekeinde stemmen op hun favoriete coureur. De vijf meeste populaire rijders worden beloond met een zogenaamde fanboost.

De Formule E wordt door sommigen gezien als een enigszins kunstmatig kampioenschap. De hoogst geplaatste coureurs dienen zich voor elke race als eersten te kwalificeren. Omdat zij dan op een ‘koude’ baan rijden, zijn zij vaak in het nadeel ten opzichte van de ’achterliggers’ in het kampioenschap. Het veld wordt op deze manier continu door elkaar gehusseld gedurende het seizoen.

De Vries vreesde in aanloop naar het slotweekeinde voor een loterij, maar uiteindelijk bleek hij het winnende lot in handen te hebben.

Robin Frijns eindigt als vijfde in het kampioenschap. Ⓒ Formula E

Robin Frijns

Robin Frijns, de tweede Nederlander in de Formule E, kende een dramatisch weekeinde. De Limburger arriveerde als nummer twee in Berlijn, maar kwam in de Duitse hoofdstad niet in het stuk voor en zakte door een vijftiende en twaalfde plaats terug naar de vijfde plek in de WK-stand.