Coureurs en Formule 1-volgers ondersteboven van terugkeer DutchGP Zandvoort valt nu al bij alles en iedereen in de smaak: ’Net als met een goede horrorfilm’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Een overzicht van het Circuit Zandvoort. Ⓒ Red Bull Content Pool

Zon, zee, strand en…. een van de beste Formule 1-evenementen ooit. Waar je je oor dit weekeinde rond Circuit Zandvoort ook te luister legt, een ieder is lyrisch over wat zich deze week op en naast de baan afspeelt in het Noord-Hollandse kustdorp.