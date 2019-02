'AZ-spelers goed genoeg voor definitieve selectie'

Weinig mensen binnen de club kunnen zich herinneren hoe lang dat geleden is. "Dat moet in het kampioensjaar 2008/2009 zijn geweest", zegt trainer John van den Brom. Hij heeft gelijk. Het was op 10 juni 2009, voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Toen behoorden Stijn Schaars, Demy de Zeeuw en David Mendes da Silva tot de definitieve selectie.

Dit keer betreft het weliswaar de voorselectie, maar Van den Brom acht de kans reëel dat Marco Bizot, Wout Weghorst en Guus Til erbij zijn als Nederland het op vrijdag 23 maart in de Amsterdam ArenA opneemt tegen Engeland. Dat zou voor AZ de mooiste beloning zijn, ook omdat bondscoach Ronald Koeman onlangs heeft aangegeven te willen bouwen aan een 'nieuw' Nederlands elftal.

"Ronald is hier ook op bezoek geweest en toen hebben we gesproken over deze namen", vertelt Van den Brom, terwijl hij wat prut onder zijn kicksen vandaan trapt. "Prachtig natuurlijk dat ze er nu bij zitten. Dit past bij waar we als club mee bezig zijn. Het begin is er. Ik vind deze jongens ook goed genoeg voor de definitieve selectie, maar ik wil absoluut niet op de stoel van Ronald gaan zitten."

