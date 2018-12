Van der Sar: 'Anoniem, daar kan ik niks mee'

"Ik vind dat meneer Van Os het ook niet via de krant had moeten doen, maar die laat tenminste nog zijn naam erbij zetten. Anoniem vanuit de club, daar kan ik niks mee. Wees dan een grote kerel en zeg wie je bent."

Het liefst had Van der Sar, Champions League-winnaar met Ajax in 1995, helemaal niet gereageerd op de commotie van de afgelopen dagen. Maar hoewel hij een topkeeper was, wil hij niet wegduiken. "Ik vind dat een directeur zich binnen en buiten zijn eigen organisatie moet laten gelden."

Voor Van Os staat de deur altijd open. "Nogmaals, ik vind niet dat hij het zo had moeten doen. Maar ik sta open voor kritiek. Dat was als speler zo en is als directeur niet anders."

