Roglic met schrik vrij in Vuelta

Primoz Roglic kreeg zaterdag ’gewoon’ weer een rode trui omgehangen. Ⓒ BSR Agency

OVIEDO - Op weg naar de hoofdstad van Asturië werden roemruchte beklimmingen als de Aldo de El Angliru en de Lagos de Covadongo overgeslagen om de klassementsrenners een rustdag in deze uitputtende Vuelta a España te geven. Toch loerde in Oviedo het gevaar in de slotkilometer waar de weg lichtjes vals plat omhoog liep.