Ajax met Daley Blind naar Liverpool

De verdediger stapte maandagmiddag met zijn ploeggenoten op het vliegtuig richting het noorden van Engeland.

Blind miste zaterdag de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-5) omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Ook Nicolás Tagliafico kwam uit voorzorg niet in actie in Drenthe. De Argentijn lijkt ook beschikbaar voor het duel met de kampioen van Engeland.

Trainer Erik ten Hag vertelt vanaf 19.15 uur tijdens een persconferentie in Liverpool hoe zijn ploeg er voor staat. Liverpool kwalificeert zich al met een gelijkspel voor de achtste finales. Voor Ajax is de afloop van de wedstrijd tegen de Engelsen niet cruciaal. Ook bij een nederlaag volstaat voor Ajax volgende week een zege op Atalanta voor een langer verblijf in de Champions League.