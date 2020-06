FC Utrecht huurt Hoogma nog een seizoen van Hoffenheim

Hoogma speelde het afgelopen seizoen 28 duels voor het elftal van trainer John van den Brom. De oud-speler van FC Twente en Heracles Almelo kwam ook uit voor Jong Oranje.

FC Utrecht gaf eerder op maandag verdediger Emil Bergström een nieuw contract. De 27-jarige Zweed is nu tot medio 2022 aan de eredivisieclub verbonden. Zijn oude contract liep in de zomer van 2021 af.

Bergström maakte in september op huurbasis de overstap van FC Utrecht naar FC Basel, waarvoor de Zweed inmiddels is uitgekomen in de Europa League, de Zwitserse Super League en het bekertoernooi van Zwitserland. Hij keert per direct terug, waardoor hij zich bij het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan aansluiten bij de selectie.