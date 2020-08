Belgische politie stuurt bus vol fans Max Verstappen terug

Max Verstappen rijdt zijn trainingsrondjes op Spa. Ⓒ HH/ANP

De federale politie van België heeft naar eigen zeggen vrijdag in de omgeving van Spa-Francorchamps een bus uit Nederland teruggestuurd. Die zou vol hebben gezeten met fans van Max Verstappen, die in actie kwam in de vrije trainingen van de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps.