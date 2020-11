Britse wielerbond ontslaat coach Kevin Stewart na ’ongepaste relaties met atleten’

Stewart, de hoofdcoach van de sprinters die onder anderen werkte met zesvoudig Olympisch kampioen baanwielrennen Jason Kenny, had herhaaldelijk waarschuwingen gekregen over zijn gedrag. De wielerbond meld ook dat een onderzoek niet heeft uitgewezen dat de coach fysieke relaties met leden van het team heeft gehad.

„Hoewel dit heel ongemakkelijk is voor alle betrokkenen, laat het de kracht zien van de processen die we hebben als er incidenten zijn”, zei prestatiemanager Stephen Park van de Britse wielerbond. „Het wielerteam van Groot-Brittannië heeft een duidelijke reeks aan regels en waarden en moeten elkaar erop aanspreken als we ons niet aan die gedragsregels houden.”

Stewart verontschuldigde zich voor zijn gedrag. „Ik realiseer me dat mijn gedrag mijn positie in het team onhoudbaar heeft gemaakt.”