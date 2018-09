Higuain niet onder de indruk van Engelsen

De Italianen leken dood en begraven op bezoek bij Tottenham Hotspur, maar tussen de 64e en 67e minuut keerde het tij. Met een fraaie voetbeweging maakte Higuain gelijk. Drie minuten later schonk de Argentijnse spits Paulo Dybala een niet te missen kans.

"Het was een erg lastige wedstrijd tegen Tottenham, dat altijd agressief speelt. Maar we weten dat Engelse teams altijd grote gaten laat vallen achterin. We zouden kansen krijgen", vertelde Higuain Mediaset Premium.

Lees ook: -Prachtig eerbetoon aan Astori -Barzagli blij na 'vreselijke 50 minuten'

Zowel Higuain als Dybala stond vogelvrij op het moment van scoren. "Ik ben hier erg blij mee. Een comeback op Wembley realiseren is nooit makkelijk. Ik ben trots op het team en de medische staf, die hard heeft gewerkt om mij op tijd fit te krijgen", besloot Higuain.

Paulo Dybala zorgt voor de beslissende goal. Ⓒ AFP