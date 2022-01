Rico Verhoeven gelooft in kansen Francis Ngannou: ’Dat kan z’n opponent zomaar vies gaan tegenvallen’

Verhoeven hielp Ngannou in diens voorbereiding. De Nederlander toog in november, enkele weken na zijn sensationele overwinning op Jamal Ben Saddik, naar Las Vegas. In de gym van voormalig UFC-ster Randy Couture, waar Verhoeven wel vaker trainde, werkten beide kampioenen meerdere oefensessies af. „We hebben spelenderwijs gespard en vooral veel informatie uitgewisseld”, vertelt hij in gesprek met discovery+.

Verhoeven werd niet zonder reden ingeschakeld. Gane heeft een Muy Thuai-achtergrond, iets wat goed aansluit bij de kickbokskwaliteiten van de Nederlander, die al bijna tien jaar in het bezit is van de Glory-zwaargewichttitel. ,,Ik verwacht dat Gane met zijn beweeglijkheid gaat proberen om Francis moe te maken, maar dat kan hem zomaar vies gaan tegenvallen, want dat is precies waar ik met Francis op heb getraind. Dat kan dus een moeilijk verhaal worden.”

Eén keer in kooi

Verhoeven kwam zelf één keer in actie als MMA-vechter, dat was in 2015. De 32-jarige kickbokser won toen glansrijk. Hij werkte zijn Russische tegenstander Viktor Bogutzki in de eerste ronde al snel naar de grond, waarna hij de partij afmaakte met verwoestende klappen vanuit een top-positie. Verhoeven heeft geen serieuze ambities om ooit nog een kooi in te stappen.