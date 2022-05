Eli Dasa laat Vitesse in de steek voor bruiloft

Trainer Thomas Letsch is niet te spreken over de gang van zaken en bleek niet bij machte om zijn speler op andere gedachten te brengen. „De situatie is nu eenmaal zo. Als je naar de speelkalender van de afgelopen seizoenen kijkt, dan is het niet zo eenvoudig om een datum te prikken, maar het is natuurlijk allesbehalve ideaal dat hij er niet bij is in de laatste twee wedstrijden. Het is niet zo, dat wij hebben gezegd ’super, ga daar heen’. Natuurlijk heb ik er persoonlijk zo mijn mening over, maar dat is op dit moment niet zo interessant. Maar uiteindelijk moet ik ermee omgaan zoals met een geblesseerde speler. Ik concentreer me op de spelers die er wel zijn. Nu gaat Romaric Yapi op zijn positie spelen. Hij heeft het goed gedaan bij zijn invalbeurt tegen FC Utrecht.”

Dasa is niet de enige Vitesse-speler die in de play-offs om bijzondere redenen niet beschikbaar is. Dominik Oroz verblijft nog altijd in Oostenrijk om een deel van zijn dienstplicht uit te zitten. „Het geval-Oroz is absoluut ergerlijk. De fout ligt niet bij Vitesse. We hebben niets nagelaten, maar de speler heeft dat gedaan. Dat is allesbehalve goed en niet acceptabel. In dit soort wedstrijden zou je een speler als Oroz goed kunnen gebruiken met zijn kopkracht, maar het is nu eenmaal zo. Daarom doen we nu een beroep op Marcus Steffen, die tegen FC Utrecht zijn debuut heeft gemaakt, en Giovanni van Zwam van het tweede elftal. Nu moeten zij deze rollen vervullen.”

Vitesse mist sowieso veel spelers aan het slot van het seizoen. Jacob Rasmussen, Yann Gboho en Maxi Wittek zijn geblesseerd, Nikolai Baden Frederiksen is geschorst na de twee gele kaarten tegen FC Utrecht en Markus Schubert en Adrian Grbic ontbraken woensdag op de training door ziekte. Enrico Duenas Hernandez is al afgereisd naar de nationale ploeg van El Salvador. Daar staat tegenover dat Enzo Cornelisse de training hervat en weer plaats kan nemen op de bank tegen AZ.