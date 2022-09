Tennislegende Laver vindt landgenoot Kyrgios nu wel gemotiveerd

„Kyrgios heeft alle mogelijkheden van de wereld”, zei Laver tegen de Britse krant The Telegraph. „Hij is waarschijnlijk een van de beste serveerders. Hij is accuraat, hij kan onder druk spelen. Ik was heel blij dat hij de finale bereikte, maar het ontbrak hem nog aan vertrouwen dat hij Wimbledon zou kunnen winnen.”

Laver had in het verleden regelmatig kritiek op Kyrgios vanwege zijn uitbarstingen op de tennisbaan. Maar hij stelt nu dat de speler zeer gemotiveerd overkwam in het tweede deel van het seizoen. „Na die finale op Wimbledon realiseerde hij zich denk ik: ’ik ben goed genoeg, ik kan dit’. Dat was het beste dat hem is overkomen. Hij weet nu dat hij kan concurreren met de rest. Hij loopt niet op het veld met de gedachte als ik drie partijen speel, is dat genoeg. Nu denkt hij: volgend jaar op Wimbledon gaat dit titel naar een andere speler.”