WK darts: Vrouwelijke sensatie Fallon Sherrock ligt eruit

"Dit kan niemand mij meer afpakken"

„Ik weet dat ik heb verloren, maar ik ben blij met alles. Ik weet niet wat de toekmst brengt, maar mijn leven is veranderd. Dat kan niemand mij meer afpakken. Ik focus me nu op het WK voor vrouwen dat volgende week begint.”

Sherrock baarde in Alexandra Palace opzien door door haar hoge finishes. „Ik weet niets van statistieken”, aldus Sherrock voor de camera van RTL7. „Al ik iets kan uitgooien, denk ik: ik ga ervoor.’”

Bekijk ook: Het bijzondere verhaal achter dartsensatie Fallon Sherrock

In de eerste ronde schreef Sherrock dartshistorie door als eerste vrouw een partij te winnen op het WK van dartsbond PDC. Na haar zege op haar jonge landgenoot Ted Evetts (3-2) volgde een nog grotere stunt, toen Sherrock met Mensur Suljovic ook de nummer 11 van de plaatsingslijst uitschakelde (3-1).

Sherrock en Dobey begroeten elkaar voor de partij. Ⓒ BSR Agency

De dartsliefhebbers in Alexandra Palace moedigden Sherrock vrijdagmiddag weer luidkeels aan en zagen haar meteen op een 2-0 voorsprong in legs komen. De eerste set trok ze met 3-1 naar zich toe. De vrouwelijke sensatie van het WK pakte ook meteen de eerste leg van het tweede bedrijf, maar daarna leek de storm even te gaan liggen. Dobey pakte terecht de derde set, al had de 29-jarige Engelsman moeite met zijn dubbels.

142-finish

Sherrock begon weer prima aan de derde set. Ze pakte de eerste leg met een knappe 142-finish. Het zelfvertrouwen bij The Queen of the Palace was weer helemaal terug. De derde set werd een prooi voor haar.

In de vierde set was het dit keer Sherrock die cruciale dubbels miste. Dobey maakt er 2-2 in sets van.

124-finish

Opnieuw was de opening van de vijfde set voortreffelijk. Met een 124-finish pakte Sherrock de eerste leg om daarna drie legs op rij te verliezen. Het was voor het eerst deze wedstrijd dat Dobey voorstaat 3-2.

Dobey was los. Hollywood, zoals zijn bijnaam luidt, liet geen steekjes meer vallen. Hij pakte de 6e set zonder een leg te verliezen. Het dartsprookje van Sherrock was voorbij. „Alle eer aan Fallon, ze speelde echt fantastisch”, aldus Dobey na afloop.

Dobey treft nu in de achtste finales zijn landgenoot Glen Durrant. Die schakelde met 4-2 de als zesde geplaatste Daryl Gurney uit.