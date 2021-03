Historische helft bij AZ- FC Twente met drie eigen goals

Nadat Myron Boadu de score al in de vierde minuut had geopend voor AZ vielen er voor het rustsignaal nog drie eigen doelpunten op rij. Verdediger Dario Dumic van FC Twente ging als eerste in de fout (2-0). Vervolgens sloeg FC Twente-keeper Joël Drommel een schot van Teun Koopmeiners in eigen doel (3-0). Vlak voor rust maakte middenvelder Albert Gudmundsson van AZ ook een eigen doelpunt. Koopmeiners tekende in de 78e minuut voor de eindstand (4-1).

Het is niet voor het eerst dat er drie eigen goals in een Eredivisie-wedstrijd worden gemaakt. Uniek is wel dat ze bij AZ - FC Twente alle drie in een helft vielen. Op 14 mei 1989 was het ook al een keer raak bij PSV tegen MVV. De ongelukkige was toen MVV-speler Hans Linders die er twee in het eigen doel werkte. Coen Quaden nam het andere eigen doelpunt voor zijn rekening. PSV won toen overigens met met 8-1.

