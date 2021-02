Paris SG wint ook en houdt Sven Botmans Lille in het vizier

De club uit Parijs, met Mitchel Bakker op de bank, leidde al na 24 minuten met 2-0. Kylian Mbappé en Mauro Icardi kwamen tot scoren. Daarna viel de productie stil. Sterspeler Neymar viel zonder succes in de 65e minuut in. In de laatste minuut moest Dimitri Payet bij de thuisclub nog van het veld met een rode kaart.

Op de ranglijst bleef PSG derde, op drie punten van koploper Lille, dat met 2-0 won bij Nantes. Nummer 2 Olympique Lyon heeft twee punten minder dan de lijstaanvoerder. Lyon versloeg zaterdag RC Strasbourg met 3-0, mede dankzij twee treffers van Memphis Depay.

Sven Botman verstuurt een pass namens Lille. Ⓒ AFP

De Canadees Jonathan David maakte beide treffers voor Lille. Hij zette zijn ploeg al in de 9e minuut op 1-0 en in de slotfase maakte hij op aangeven van invaller Renato Sanches de tweede treffer. Sven Botman speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

Lille neemt het binnenkort tegen Ajax op in de Europa League, eerst op 18 februari in Frankrijk en een week later in Amsterdam.

