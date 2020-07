Video: Kolossale blunder Bayer-doelman Hradecky

Na een uittrap van doelman Manuel Neuer kon Robert Lewandowski de bal aannemen om vervolgens hard uit te halen. Hradecky stopte het schot in eerste instantie, maar zag de bal alsnog door zijn benen in het doel rollen.

Leverkusen ging met 4-1 onderuit tegen een ontketend Bayern München. Met de zege van Bayern had trainer Peter Bosz van Leverkusen vrede. „Bayern was over 90 minuten de betere ploeg”, was hij eerlijk.