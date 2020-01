Sport Kort: Floris Wortelboer stelt schouderoperatie uit

Wortelboer stelt schouderoperatie uit

21.50 uur Floris Wortelboer stelt een operatie aan zijn linkerschouder uit tot na het olympisch hockeytoernooi. Dat verklaarde de Bloemendaler na een uitgebreid medisch onderzoek. De schouder van Wortelboer (23) schoot vorige week in het verloren Pro Leagueduel met India voor de derde keer uit de kom. „Uit de mri-scan is gebleken dat mijn schouder verder geen schade heeft opgelopen”, zegt Wortelboer, die het WK in 2018 door dezelfde kwetsuur miste. Mede daardoor heeft hij besloten zich vooralsnog niet te laten opereren, ook al kan de schade in het gewricht alleen door een operatie volledig herstellen: „Ik wil met conservatief trainen weer fit worden. Dan blijf ik een kans op Tokio houden. Als ik onder het mes ga, mis ik de Spelen zeker,” aldus Wortelboer tegenover Telesport.

Martin Koopman (r) Ⓒ Screenshot Twitter

12.30 uur: Martin Koopman wordt de nieuwe bondscoach van de Malediven. Koopman is oud-speler van Go Ahead Eagles en FC Twente en werkte in Nederland als assistent-trainer bij onder meer Cambuur Leeuwarden, FC Groningen, NEC en Roda JC. Het is niet het eerste exotische avontuur van de oud-voetballer. Eerder verrichtte hij al diensten voor Congo, Saoedi-Arabië, China, Ghana, Ethiopië en Aruba. Koopman neemt René Hiddink mee als zijn assistent. Hiddink speelde tussen 1976 en 1981 vijf jaar voor De Graafschap.

Jean-Julien Rojer Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Rojer ook klaar in gemengd dubbel op Australian Open

11.29 uur: Voor tennisser Jean-Julien Rojer zit de Australian Open er op. De 38-jarige dubbelspecialist uit het Nederlandse Daviscupteam bleef met de Australische Samantha Stosur steken in de tweede ronde van het gemengd dubbel. Rojer en Stosur, als zevende geplaatst op het grandslamtoernooi in Melbourne, moesten het in de zogeheten supertiebreak afleggen tegen Astra Sharma en John-Patrick Smith: 3-6 6-4 4-10. Het Australische duo doet op een wildcard mee aan de Australian Open.

De geboren Antilliaan was in het mannendubbel ook al niet verder gekomen dan de tweede ronde met zijn Roemeense partner Horia Tecau. Rojer haalde twee keer de halve finales van de Australian Open, in 2011 en 2015.

Kiki Bertens bleef maandag in het enkelspel steken in de vierde ronde. Alle Nederlanders zijn nu klaar in Melbourne.